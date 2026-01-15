Qué hacer hoy, 15 de enero, en Santiago: una exconcursante de 'OT' presenta su disco en la sala Capitol

POP. La sala Capitol alberga un concierto de Natalia Lacunza, con entradas desde 22 euros. Lacunza (Pamplona, 1999) es una artista y compositora de pop cuya irrupción pública tuvo lugar en el año 2018 con el concurso televisivo Operación Triunfo. En 2022 lanzó su primer álbum largo, Tiene que ser para mí. Sus influencias incluyen a Billie Eilish, y Bon Iver. Actualmente, gira para mostrar en vivo su nuevo disco, N2STAL5IA, un trabajo que incluye singles como Otro culito, Apego feroz y Un castigo.

Actuación de Bluesandiago

El naciente grupo Bluesandiago, formado por Nicolás Otero (clarinete), Iria Iglesias (piano) y Carlos Arévalo (percusión), mezcla blues, jazz y ragtime. Se presentan en concierto hoy en el pub Casa das Crechas, desde las 21:00 horas (entradas a 8 euros en Entertickets). Según nos detalla Carlos, uno de los mejores baterías de Galicia, hacen un repertorio «que te hace olvidar la cotidianeidad gracias a una sonrisa, moviendo el pie a ritmo de la música», dice sobre un set list que ofrece covers de Paul Desmond y Joe McCoy. «Lo que queremos es pasarlo bien junto al público con un repertorio muy amable, digerible,que levante el espíritu», explica este músico compostelano natural de Montevideo con destacada carrera musical en Santiago. «En mi caso, una peculiaridad es que voy a utilizar en el concierto de hoy un pequeño set de batería y platillos y dos instrumentos de percusión de época como el Washboard, procedente de los esclavos de Africa en EEUU y también el Peito, que es de origen gallego».

Actuación de Bluesandiago en la Casa das Crechas Video de la actuación de Bluesandiago en la Casa das Crechas.

«El Peito es un instrumento de percusión moderno, de origen gallego, creado por el artesano Sito Carracedo; es una especie de castañuela que se cuelga al cuello, usa el pecho como caja de resonancia y se percute con los dedos, produciendo un sonido similar a la castañuela tradicional, pero más sencillo de llevar en conciertos», indica a este diario Carlos Pájaro Arévalo.

Recital en el Auditorio de la Orquestra Sinfónica de Galicia

CLÁSICA. La Orquestra Sinfónica de Galicia actúa en el Auditorio de Galicia (20:30 h; 18 euros) bajo la dirección de Thomas Dausgaard para hacer parte de la temporada Historias con un programa centrado en una de las obras más hondas y ambiciosas del repertorio sinfónico: la Sinfonía núm. 9 en re menor de Anton Bruckner. Concebida como un testamento espiritual, esta obra acompañó el compositor en sus últimos años y refleja con intensidad su profunda religiosidad y su concepción monumental de la forma sinfónica.

Concierto Alejandro Vargas + CDG

MÚSICA / TEATRO. El pub Borriquita de Belem propone, desde las 21 horas, un concierto a piano de Alejandro Vargas (8 euros). Además, en el Salón Teatro siguen las representaciones de Memorias dun neno labrego (18 horas; con entradas a 10 euros), con Xulio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos.