Reurbanización de Santiago de Chile: o proxecto piloto para mudar o Ensanche
O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, presenta en rolda de prensa o anteproxecto co que humanizar o "ámbito máis densamente poboado do municipio"
O goberno local vén de presentar o seu plan para humanizar o Ensanche, "o ámbito máis densamente poboado do municipio", explicou o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, para dar a coñecer o anteproxecto de reurbanización da rúa Santiago de Chile. Un deseño de RVR Arquitectos cuxo orzamento base de licitación para a redacción do proxecto se publicará este ano, dotado con 2,8 millóns de euros, previo procedemento de participación da veciñanza da zona.
Trátase segundo explicou o edil Lestegás de "realizar unha actuación acorde co plan previsto para o conector central da cidade", cuxa primeira fase finalizou o pasado día 9. Neste sentido o concelleiro fixo referencia a que máis alá da densidade de poboación Santiago de Chile ten "unha elevada actividade comercial pero moi poucos espazos de uso público". "A rúa ten unha anchura media de 15 metros, dos que 10 están ocupados por vehículos e cinco por peóns", matizou Lestegás sobre a situación actual do espazo urbano.
O anteproxecto contempla establecer unha calzada central de 3,2 metros e beirarrúas de 3,6 metros con diversos deseños segundo a zona concreta da rúa. Dotar o espazo de árbores cun maior tamaño, deixar un só carril de circulación para transporte público, vehículo privado e bicicletas son algunhas das premisas iniciais, pois "a circulación non é a única opción de uso do espazo público", por iso tamén se pensa en limitar a velocidade aos 20 km/h.
Ademais, actuarase sobre a rede de abastecemento e saneamento, que na actualidade non está dividida, un deseño "impropio desta época".
Zona verde e peonil na Praza de Vigo e elementos humanizadores en Doutor Teixeiro
O plan de Raxoi para o Ensanche conta tamén con intervencións, posteriores ao proxecto piloto de Santiago de Chile, na rúa Doutor Teixeiro e mais na Praza de Vigo. Senllos anteproxectos asinados polos arquitectos Eduardo Cruz e Creus e Carrasco, respectivamente.
O plan de Doutor Teixeiro inclúe espazos de convivencia entre o vehículo e o peón, arborado e áreas de descanso non só para servizo da hostalaría. Ao xeito de Santiago de Chile mais sen determinar as zonas concretas, por agora, nas que instalar estes elementos.
Outra das actuacións vai afectar á Praza de Vigo, onde se vai mudar o "espazo actual bastante confinado" para crear unha zona verde e peonil aberta. Para conseguilo, máis alá da creación da área arborada e de uso para o lecer da poboación vanse restrinxir as áreas de circulación de vehículos.
Deste modo o plan municipal é que dende Santiago de Chile se poida circular cara á Avenida de Vilagarcía e mais cara á Rúa Nova de Abaixo, pero non no sentido desta última vía cara a Rosalía de Castro nin de Rosalía de Castro en dirección á Avenida de Vilagarcía.
Os obxectivos globais de todos estes futuros proxectos é, segundo explicou o edil de Urbanismo, "mellorar a calidade de vida das persoas e tamén contribuír á mellora da eficiencia enerxética", regulando entre outras cuestións o curso da auga grazas ao arborado e aos chans drenantes. A meta final é, como no conector central, "potenciar a multifuncionalidade do espazo público" dándolle preeminencia ás persoas fronte aos vehículos.
