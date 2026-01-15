Santiago afronta este viernes una nueva jornada de huelga de buses
«O persoal está canso e cada día dase máis de conta do menosprezo», señala el delegado sindical del transporte urbano en la capital gallega, Hugo Antunes
Santiago afronta este viernes el séptimo día de huelga en el transporte de viajeros por carretera en la provincia al no haber ningún tipo de comunicación de la patronal a los trabajadores tras los paros de este lunes 12 y martes 13 de enero.
«Non tivemos ningún tipo de achegamento por parte da patronal, polo que a folga segue adiante, coa moral alta e cun sector unido», comenta a EL CORREO GALLEGO, el delegado sindical del transporte urbano en Santiago, Hugo Antunes, a lo que añade: «Ao ser venres e ao ter convocado folga para o próximo luns e martes, demóstrase unha vez máis que a patronal non escoita e que a Xunta tampouco intermedia e permite que o conflicto continúe adiante».
Una vez más, Antunes asegura que esta situación sólo concluirá con un convenio actualizado. «O persoal está canso e cada día dase máis de conta do menosprezo. Por iso, continuaremos para que se actualice o convenio e se respete ao noso colectivo, que somos traballadores e non esclavos», declara.
Para la jornada de este viernes habrá que ver si se cumplen los servicios mínimos del transporte urbano, si bien todo apunta a que los piquetes no dejarán salir de Amio. También se prevé que no haya transporte interurbano, por lo que los buses no llegarían a los colegios. Así, se aguarda un caos de tráfico desde primera hora de la mañana.
