Santiago, capital mundial de la oncología de precisión: «Permite conocer la actividad biológica del tumor en tiempo real»

Bajo el lema El camino a la oncología de precisión, el Simposio Biopsia Líquida alcanza este año su XI edición, consolidado como uno de los principales foros nacionales e internacionales en este conjunto de técnicas que permite analizar el cáncer mediante el estudio de material tumoral presente en distintos fluidos corporales. En el encuentro participarán más de 300 personas y se celebrará entre el 22 y el 24 de enero en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago, bajo la coordinación científica del doctor Rafael López, jefe de Servicio de Oncología Médica-Oncomet del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y profesor de la Facultade de Medicina de la USC.

Desde la organización destacan que la evolución de este encuentro anual en la capital gallega ha ido pareja a la de la propia técnica: desde el estudio de la biopsia líquida como curiosidad científica al debate sobre su estandarización en la práctica clínica diaria.

El programa científico de este año prestará especial atención a los test no invasivos, a la detección de biomarcadores circulantes, al impacto del estudio y análisis de la enfermedad mínima residual, particularmente en tumores como el de colon, pulmón, mama o vejiga, y a la integración de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones.

Monitorización de la heterogeneidad tumoral

El programa destacará los test no invasivos avanzados, como el perfilado genómico integral en sangre, que facilitan la monitorización de la heterogeneidad tumoral y de los mecanismos de resistencia sin recurrir a biopsias repetidas.

El avance de la biopsia líquida ha ampliado el abanico de biomarcadores que pueden analizarse para comprender mejor el comportamiento del tumor. Por este motivo, el análisis de estrategias para la detección de biomarcadores circulantes constituirá otro de los principales bloques de discusión científica.

«Entre las herramientas más utilizadas destaca el análisis del ADN tumoral circulante, conocido como ctDNA, que nos dice qué mutaciones tiene el tumor», señala el doctor López, quien añade que, sin embargo, el ADN no es la única fuente de información relevante: «El ARN circulante permite conocer la actividad biológica del tumor en tiempo real».

Campos con mayor potencial

El abordaje de la enfermedad mínima residual constituye otro de los campos con mayor potencial a corto plazo en el ámbito de la biopsia líquida. En el foro se analizará esta cuestión y cómo se relaciona con la eliminación de la quimioterapia y el ahorro de un tratamiento adyuvante al paciente.

De forma complementaria, la inteligencia artificial será otro eje de discusión, al permitir integrar datos moleculares, clínicos y de imagen para crear modelos predictivos precisos y avanzar en la personalización de los tratamientos oncológicos.

Ponentes internacionales

Oncólogos, patólogos, biólogos moleculares, bioinformáticos y otros especialistas participarán en un simposio que consolida a Santiago como punto de encuentro de referencia en biopsia líquida y oncología de precisión. Hasta 18 mesas de debate y varias conferencias magistrales integrarán el programa en el que participarán expertos nacionales junto a otros procedentes de países como EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Austria, Portugal o Grecia.

La XI edición del Simposio Biopsia Líquida cuenta con el apoyo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), en calidad de entidad organizadora