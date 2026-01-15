Santiago cierra los parques debido a la alerta por fuertes vientos

Compostela cierra todos sus parques. Por precaución y seguridad, el Concello de Santiago ha decidido aplicar esta medida mientras dure la alerta amarilla decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes vientos, que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

El frente que afecta a Galicia este jueves ya ha dejado importantes rachas de viento, que en varios puntos del litoral de Lugo y a Coruña superaron los 130 kilómetros por hora, según los datos hechos públicos por MeteoGalicia. Así, en la mañana de hoy, la estación de medición de Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), registró una racha de 138,7 kilómetros por hora, y la de Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), registró una racha de viento de 134,4 kilómetros por hora.

Algo menos intensas, aunque igualmente significativas, fueron las rachas máximas registradas en la estación de A Gándara, en Vimianzo (A Coruña), con 127,3 kilómetros por hora; y en la de Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña), con 118,3 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, MeteoGalicia ha informado de acumulaciones máximas de algo más de 20 litros por metro cuadrado. Así, la estación de Cee-Brens registró 24,4 litros por metro cuadrado; la de Coto Muíño-Zas registró 22,4 litros; la de Fontecada-Santa Comba acumuló 22,3 litros y la de Rianxo, casi 22 litros por medio cuadrado.

La Xunta tiene activada para este jueves una alerta naranja por temporal costero en el litoral oeste y noroeste de A Coruña y que se extenderá a primeras horas de la tarde al suroeste de la costa coruñesa y a las Rías Baixas, en Pontevedra. La AEMET espera mar combinado del noroeste con olas de hasta seis metros.