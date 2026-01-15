Santiago cierra los parques debido a la alerta por fuertes vientos
En cuanto a las precipitaciones, MeteoGalicia ha informado de acumulaciones máximas de algo más de 20 litros por metro cuadrado. La estación de Cee-Brens ha registrado 24,4 litros por metro cuadrado
Compostela cierra todos sus parques. Por precaución y seguridad, el Concello de Santiago ha decidido aplicar esta medida mientras dure la alerta amarilla decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes vientos, que pueden superar los 70 kilómetros por hora.
El frente que afecta a Galicia este jueves ya ha dejado importantes rachas de viento, que en varios puntos del litoral de Lugo y a Coruña superaron los 130 kilómetros por hora, según los datos hechos públicos por MeteoGalicia. Así, en la mañana de hoy, la estación de medición de Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), registró una racha de 138,7 kilómetros por hora, y la de Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), registró una racha de viento de 134,4 kilómetros por hora.
Algo menos intensas, aunque igualmente significativas, fueron las rachas máximas registradas en la estación de A Gándara, en Vimianzo (A Coruña), con 127,3 kilómetros por hora; y en la de Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña), con 118,3 kilómetros por hora.
En cuanto a las precipitaciones, MeteoGalicia ha informado de acumulaciones máximas de algo más de 20 litros por metro cuadrado. Así, la estación de Cee-Brens registró 24,4 litros por metro cuadrado; la de Coto Muíño-Zas registró 22,4 litros; la de Fontecada-Santa Comba acumuló 22,3 litros y la de Rianxo, casi 22 litros por medio cuadrado.
La Xunta tiene activada para este jueves una alerta naranja por temporal costero en el litoral oeste y noroeste de A Coruña y que se extenderá a primeras horas de la tarde al suroeste de la costa coruñesa y a las Rías Baixas, en Pontevedra. La AEMET espera mar combinado del noroeste con olas de hasta seis metros.
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro