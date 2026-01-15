Postais dende Raxoi
«Son mis amigos / en la calle pasábamos las horas»
Evaristo Ben
Cada vez que se avecina un periodo de vacaciones escolares de mis hijos, me vienen a la memoria los recuerdos del tiempo que pasaba con mis amigos de la infancia.
Nuestro tiempo transcurría (dependiendo de la meteorología) entre las Calles de Puente de la Reina y Avenida de Lugo, el Monte Gaiás y las «Playas Fluviales» del Redondo y La Paloma en el río Sar.
Partidos de fútbol, baloncesto, conversaciones de todo tipo y como no, algunas trastadas, ocupaban nuestro tiempo.
Cada vez que paso por estas zonas, y de forma especial en estas fechas, me vienen a la mente nuestras caras, cómo éramos, cómo pensábamos, cuáles eran nuestras aspiraciones vitales en aquel momento y lo que la vida nos ha ido deparando a los que aún seguimos aquí, teniendo un especial recuerdo para los que ya no están entre nosotros.
A veces reflexionando respecto a la infancia que pasamos tengo claro que no la cambiaría, en esos recuerdos no hay consolas, ni móviles, ni redes sociales. El mejor Tik Tok o historia de Instagram de hoy no iguala (a mi juicio) los recuerdos de aquellos años.
Lo dicho, «Son mis amigos / en la calle pasábamos las horas».
