Una virgen embarazada y otras curiosidades únicas de esta iglesia de Santiago

En pleno casco histórico de Santiago, una iglesia sorprende a todo aquel que se detiene a observar con mayor detenimiento su fachada. Y es que, en una de las tres esculturas de estilo gótico que la conforman, la imagen de una Virgen María embarazada les devuelve la mirada.

Para descubrirla, tenemos que dirigirnos al número 31 de la rúa Nova en donde se sitúa la Iglesia de Santa María Salomé. Construida durante el obispado de Diego Xelmírez (siglo XII), en la actualidad aún conserva varios vestigios de esa ápoca como es su pórtico románico.

Más tarde fue remodelada durante el período barroco y en el siglo XVIII se añadió la torre campanario, una obra en la que se tomó por referencia la cercana Iglesia de San Fiz de Solovio.

Una escultura singular

Pero volviendo a la Virgen María en estado de gestación -que parece saludar al visitante al tener una de sus manos levantadas-, las otras dos esculturas que la acompañan representan a la Virgen María sedente y al Ángel de la Anunciación, las cuales sobreviven al paso del tiempo y en un buen estado de conservación gracias al porche que las cubre desde el siglo XVI.

Las tres esculturas de la Iglesia de de Santa María Salomé / XUNTA DE GALICIA

Además de poseer esta escultura tan singular, la Iglesia de Santa María Salomé es la única bajo tal advocación de toda España. Otro dato curioso es que se dice que fue el lugar en donde murió de forma repentina la madre de Rosalía de Castro, María Teresa da Cruz Castro, en 1862.

Uno de los ángeles con gafas escondido en el retablo interior de la Iglesia de Santa María Salomé / Fundación Jacobea

Pero estos no son los únicos detalles que llaman la atención. En su interior, la capilla está presidida por un retablo barroco en el que, entre múltiples caras talladas, se esconde el rostro de un ángel con gafas.

Finalmente, cabe destacar que no es la única Virgen embarazada con la que cuenta Compostela, pues el Museo de la Catedral alberga una talla similar de la Virgen de la O.