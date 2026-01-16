Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de robosRadaresHuelga de médicosSantiago(é)TapasLópez Couso
instagram

Coordinadora de asociacións veciñais

Os buses urbanos e os radares preocupan á veciñanza de Santiago

As asociacións alegan falta de información sobre o contrato do transporte e din que non foron consultadas sobre os dispositivos

Autobuses urbanos de Santiago circulando por San Roque

Autobuses urbanos de Santiago circulando por San Roque / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

A Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago amosou na súa última xuntanza «preocupación» pola falta de información sobre o futuro contrato do servizo do transporte urbano. Sinalaron que ata hai dous días «non foi posible coñecer os correspondentes pregos», ademais de asegurar que tanto os cambios nas liñas como nas frecuencias «non foron consultados» coa veciñanza.

Novos radares

No encontro, tamén manifestaron a súa inquedanza pola seguridade viaria arredor dos anuncios de colocación de novos radares. Neste contexto, os representantes das asociacións de Pontepedriña indicaron que «non foron consultados» sobre o dispositivo permanente na súa zona, e todas as asociacións concordan en que os radares deben instalarse seguindo criterios obxectivos en base a sinistralidade rexistrada.

Noutra orde de temas, a Coordinadora analizou a aplicación do 2 % cultural no caso concreto da obra da Estación Intermodal, cuxos 390.000 euros foron empregados en San Martiño Pinario. Desde as asociacións reivindícase que no futuro estes fondos se apliquen á restauración do «patrimonio do traballo», como as construcións tradicionais dos lavadoiros, fontes ou muíños.

Noticias relacionadas y más

Compromisos da alcaldesa

Ademais, deuse conta de que a alcaldesa Goretti Sanmartín comprometeuse a realizar consultas relativas ás subvencións das entidades e á participación veciñal, así como a pedir un informe sobre as consecuencias da ampliación do perímetro urbano da cidade, reclamada por algúns barrios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents