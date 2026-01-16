Suspendidas 57 cirugías en el CHUS por la huelga de médicos de esta semana
El paro convocado a nivel estatal contra el estatuto marco deja en el área sanitaria 2.219 consultas hospitalarias sin pasar, 1.130 de atención primaria y 195 pruebas sin realizar
K.M./M.G.
El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago ha suspendido un total de 57 cirugías durante este miércoles y jueves, como consecuencia de las dos jornadas de huelga de médicos convocadas a nivel estatal para exigir al Gobierno central la elaboración de un marco estatutario propio.
Además, y según los datos facilitados por Sanidade a EL CORREO GALLEGO, en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza se dejaron sin consultar 2.219 de las programadas en los hospitales y 1.130 en los centros de atención primaria. Por último, quedaron sin llevarse a cabo 195 pruebas, excluyendo las de laboratorio.
Incidencia en Galicia
En el conjunto de Galicia, la incidencia de un paro que podría convertirse en indefinido a partir de febrero si no hay un acercamiento de posturas entre los facultativos y el Ministerio de Sanidad, el impacto de la huelga en la actividad quirúrgica se cifra en un total de 472 intervenciones, habiendo quedado suspendidas 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 de atención primaria y 1.616 pruebas, sin contabilizar las de laboratorio.
Disparidad en las cifras de seguimiento
En cuanto al seguimiento del paro, Sanidade cifraba en un 4,59% en el turno de tarde en el conjunto de los centros sanitarios, con una participación en los hospitales del 4,87% y del 4,57% en atención primaria. Por la mañana había sido del 22,67% en el conjunto de centros, mientras que en los recintos hospitalarios se situaba en el 28,64%.
Frente a estas cifras, desde el sindicato O’Mega se aseguraba que el 85% del personal médico de los hospitales gallegos habían apoyado el paro; mientras que Simega cifraba en un 82% el seguimiento en los siete grandes centros hospitalarios.
Más allá de esta disparidad, que las centrales achacan al modelo de conteo de Sanidade, el conselleiro Antonio Gómez Caamaño puso cifras durante un acto en Santiago a la afectación que la jornada de protesta estaba teniendo en la presión asistencial. «Sumando todas las áreas sanitarias, esta mañana se han suspendido 236 intervenciones quirúrgicas», explicó.
Bouza pide dimisiones por la tensión en Urgencias del Clínico
El diputado socialista en el Parlamento de Galicia y secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, denunció ayer el colapso de Urgencias en el CHUS y exigió la dimisión inmediata del gerente del Sergas por su resposabilidad en la gestión sanitaria. «Non podemos permitir que as urxencias sigan colapsadas e que a cidadanía siga sufrindo», aseguró.
Desde el área sanitaria, su gerente, Ángel Facio, explicó que estaba disminuyendo la tensión asistencial en Urgencias, si bien la necesidad de hospitalización se mantiene, por lo que se han tomado medidas contempladas en el plan de invierno, «con reforzo de persoal sanitario e non sanitario, camas adicionais e reforzo de ambulancias».
Quiso también agradecer el esfuerzo y apoyo de los profesionales para responder a la demanda generada por las enfermedades estacionales, que según apuntó se están comportando de forma similar a campañas anteriores.
