El transporte escolar, afectado
Nueva jornada de huelga de buses urbanos: Santiago, sin servicios mínimos
De momento, ningún autobús ha salido de las cocheras de Amio
El transporte escolar también se está viendo afectado, obligando a los padres a buscar una alternativa en pleno temporal
Santiago afronta hoy sin servicios mínimos la séptima jornada de huelga en el transporte de viajeros de carretera. De momento, ningún autobús ha salido de las cocheras de Amio. "Das cocheiras de Amio non saíron nin buses urbanos, nin metropolitanos nin escolares", afirma Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano, quien añade que, por el momento, la patronal no se ha puesto en contacto con los trabajadores en huelga.
Después de que el pasado martes, miles de conductores se vieran atrapados a primera hora en interminables colas para poder desplazarse por la ciudad, este viernes la escena amenaza con repetirse. Sin servicios mínimos de autobuses urbanos e interurbanos y sin transporte escolar, la capital gallega se convierte en una difícil prueba para todos aquellos que intentan llegar a sus destinos.
Los piquetes impiden salir a los servicios mínimos de Amio
Tal y como ya ocurrió tanto el lunes como el martes de esta semana, hoy los piquetes vuelven a impedir que los servicios mínimos del transporte urbano de Santiago salgan de las cocheras de Amio, lo que obliga a los usuarios a tener que buscar una alternativa para poder desplazarse.
El transporte escolar, afectado
A pesar de que en anteriores jornadas de huelga algunos servicios de transporte escolar realizaron su ruta sin incidencias, hoy el panorama es muy diferente.
Las empresas que dan servicio a los colegios en Santiago están secundando el paro, lo que provoca que los padres estén 'buscándose la vida' para poder llevar a sus hijos a la escuela esta mañana.
Desde el CEIP Lamas de Abade explican que este martes pasado, "non viron ningún autobús nin para traer, nin para levar os nenos a casa", y que la situación vuelve a repetirse en la jornada de hoy, obligando a todos los padres a llevar a sus hijos "cando poden. Uns chegan antes e outros máis tarde, os pais fan o que poden, está afectando moito", afirman desde el centro.
En el Colegio Ramón Cabanillas la situación es idéntica, su jefe de estudios comenta a este diario que "tanto o luns, coma o martes e hoxe, non viñeron nin os servicios mínimos. Chamáronnos da empresa que nos dá o servicio e dixéronnos que teñen os piquetes na porta da empresa", algo que según explica "non pasou nos paróns de decembro".
La situación en el Clínico
El tráfico se está intensificando desde primera hora en los accesos al Hospital Clínico de Santiago. La parada de taxis del hospital está hoy muy solicitada. Quienes esperan para coger un taxi comprenden que los trabajadores "tienen que reivindicar sus derechos" pero, a la vez, están empezando a cansarse de esta situación, que podría pasar a ser indefinida desde el próximo 2 de febrero de no haber avances en la negociación.
"Esto es una tomadura de pelo, el otro día pasó igual", dice a EL CORREO GALLEGO una abuela acompañada por sus dos nietos. No obstante, la mujer también se posiciona del lado de los trabajadores, y apunta que "deben pedir lo suyo".
Pero más allá del transporte escolar o de la situación en el Clínico, son muchos los compostelanos que trabajan en localidades limítrofes -a las que suelen desplazarse en autobús- que este viernes tienen que buscar alternativas para poder acudir a sus puestos de trabajo. Es el caso de Gabriel, un joven que de lunes a viernes coge el autobús para acercarse a Ordes, lugar en el que trabaja. "Onte a noite estaba desesperado por atopar un medio de transporte, un que ademais non me supuxera deixar un riñón en cartos. Ao final tiven que pedirlle o coche a unha amiga", explica a este medio. Si bien el lunes y el martes dio arreglado con una compañera, "hoxe foi imposible porque temos horarios distintos, ela entra máis tarde", añade.
Sin avance en las negociaciones
Después de esta nueva jornada de huelga, todavía están programados otros tres paros para los días 19, 20 y 23 de enero. Tras ellos, de seguir sin avances en las negociaciones entre sindicatos y patronal, la huelga pasará a ser indefinida desde el 2 de febrero. Los trabajadores denuncian que llevan años encadenando jornadas maratonianas y sin incremento salarial alguno, una situación que atribuyen a la negativa de la Patronal a abrir una mesa de negociación en los últimos cuatro años.
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos