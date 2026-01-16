El impacto sobre el medio ambiente ralentiza el polígono de Lavacolla

Las deficiencias señaladas por diferentes órganos de la administración sobre el proyecto presentado por los promotores del polígono de Lavacolla finalmente han inclinado la balanza hacia una ralentización del proceso para ponerlo en marcha. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta de Galicia acaba de emitir un Informe Ambiental Estratéxico (IAE) en el que frena las intenciones de Pontepedroso Real Estate, impulsor de la iniciativa, de obtener una evaluación ambiental favorable mediante un procedimiento simplificado, la vía más rápida.

Los promotores del polígono habían argumentado que la vía simplificada era la adecuada por «la reducida incidencia que el Proyecto de Interés Autonómico supondrá en el medio al no existir ningún espacio natural protegido ni ningún otro condicionante de especial relevancia de índole ecológica o ambiental». El departamento autonómico resuelve, por el contrario, que deberá someterse al procedimiento ordinario «posto que se prevén efectos significativos sobre o medio ambiente».

Además, en el documento de alcance, los técnicos de la Xunta reclaman al promotor la elaboración de un estudio ambiental estratégico, que será será «o documento que identifique, describa e avalíe os posibles efectos significativos no medio ambiente que derivan da aplicación do plan, así como unhas alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, para previr ou corrixir os efectos adversos». También se especifican los elementos que deberá contener ese estudio, que además deberá volver a pasar por los trámites establecidos de consulta, exposición pública y evaluación por parte de los órganos competentes.

Ausencias significativas

Las administraciones públicas afectadas por el proyecto echaron en falta diferentes cuestiones en la documentación presentada. El Concello de Santiago consideró que se hace «unha análise moi xenérica do territorio sobre o que se vai actuar», detectando ausencia de información en materia de evaluación de elementos naturales, topografía o afección sobre el sistema hídrico.

Además, Raxoi remarcó que las conexiones viales propuestas con el exterior son «inadecuadas», mientras que «non analizan» la ordenación interior y las zonas de aparcamiento «tampouco son axeitadas». Del mismo modo, el Concello alertó de la falta de estudios de viabilidad económica relativos a las actuaciones necesarias en las redes de abastecimiento y saneamiento de agua para dar servicio al polígono.

Preocupación por el Camino de Santiago

En materia patrimonial, destaca la preocupación que despierta en diferentes órganos la afectación al Camino Francés a su paso por esta zona. Raxoi reclamó tener en cuenta el plan director, actualmente en trámite, mientras que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural subrayó que «a ordenación proposta non resulta respectuosa cos valores patrimoniais, ecolóxicos e paisaxísticos do Camiño». Otros departamentos autonómicos también advirtieron de fallos en materia ordenación vial, recursos hídricos o masa forestal.

Todo ello provoca que el proceso se dilate, lo que implica un jarro de agua fría para las expectativas de los empresarios compostelanos, que habían acogido el anuncio del proyecto como una «iniciativa estupenda y muy necesaria» ante la falta de suelo industrial en la ciudad para satisfacer la demanda existente.