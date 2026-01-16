El "impresionante" cocido junto a la Catedral que no te dejará terminar el Camino

Galicia es una de las cumbres de la gastronomía española. El marisco y el vino gallegos son dos de los productos que gozan de reconomiento internacional, pero, cuando el frío arrecia, lo que más apetece es un sitio donde tomar un buen cocido.

La mezcla de lacón, grelos y legumbres o patatas cocidas conforman uno de los platos que todo turista debe probar, especialmente en Santiago, donde despuntan algunos de los más caseros y sabrosos de la autonomía -con permiso del cocido de Lalín-. Es el caso de un discreto restaurante del casco histórico, que se ha ganado una merecida fama por su preparación de esta receta y sus menús diarios y asequibles.

El local está regentado por un matrimonio mayor y, según indican los muchos comensales que se acercan a él para matar el hambre, conserva la esencia de una auténtica "casa gallega". La comida es casera y la sirven en raciones muy abundantes, tanto que algunos se les hace cuesta arriba continuar luego el Camino. Es lo que le ocurrió a @cristian_disme, un guía turístico que celebró el final de su viaje con su comida y salió encantado del lugar. "Es impresionante lo bueno que está", sentenciaba en un vídeo con cara satisfecha.

El café-bar Rodeiro, el "mejor" cocido gallego de Santiago

"¿Lo notáis, no?", dice señalándose el estómago, "es impresionante donde hemos comido". Así comenzaba el tiktoker su reseña, en la que recomendaba "al 100%" el cocido típico de este restaurante compostelano.

El establecimiento es especialmente céntrico, a 9 minutos de la Catedral de Santiago, y ofrece "el mejor cocido gallego" de Compostela en un menú de 14 euros. "Yo he flipado, lo hacen martes y sábado nada más", indicaba el influencer.

Además del sabor, uno de los puntos fuertes de este restaurante es sin duda el tamaño de las raciones. "Ahora mismo estamos a 600 metros de la Catedral. Yo ya he estado. Si como aquí antes, ya te digo que no llego", afirmaba frente al número 5 de la Rúa de San Pedro.

También se mostró sorprendido por la avanzada edad de los regentes del local, "dos personas mayores de 70 años". Otro aspecto que, probablemente, contribuye a la sensación con la que se van muchos de los visitantes, que sienten que han vuelto a la casa de sus abuelos.

La fabada, otro de los platos estrella del lugar

El bar Rodeiro no es solo uno de los mejores sitios de Santiago para comer cocido. También destaca por platos como la fabada, el codillo, los callos y la ensaladilla, de los que a veces ponen doble ración si ven que el comensal ha dejado limpio el plato.

El ambiente es agradable y facilita la conversación, aunque es mejor llevar efectivo para realizar el pago. Acepta reservas y sirve a todos los públicos: tanto locales como peregrinos acaban sentados a su mesa para disfrutar de una comida que les llene el estómago.