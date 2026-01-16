El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: "Superó todas nuestras expectativas"

"La acogida fue maravillosa, superó absolutamente nuestras expectativas". Así resume a EL CORREO GALLEGO Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea, el impacto que tuvo el Jardín Infinito, una de las iniciativas solidarias que marcaron la pasada Navidad en Santiago.

Cerca de 40.000 personas se acercaron a disfrutar de esta experiencia que, surgida durante un viaje que Charo realizó con su madre a Londres tras perder a su padre, se materializó en la instalación de 20.000 rosas de luces led, que brillaron con luz propia durante estas navidades en el jardín amurallado del Pazo de San Lorenzo.

"Ya suponíamos que iba a gustar mucho, porque era una iniciativa muy emocionante y en la que habíamos puesto mucho tiempo, esfuerzo y corazón, pero no esperábamos una respuesta tan grande", reconoce a este medio Charo Barca.

Rosas para los seres de luz

El jardín, que estuvo abierto entre el 12 de diciembre y el pasado 9 de enero situó a Compostela en uno de los destinos navideños más buscados. Ya no solo a nivel compostelano o gallego, sino también de España. "Vino muchísima gente de fuera. Recuerdo a un matrimonio que se me acercó y me dijo que habían cogido el coche por la mañana en Madrid específicamente para venir a verlo", añade al respecto.

No es para menos, ya que el Jardín Infinito ofrecía “algo nuevo, algo diferente” a lo que suele verse en la programación navideña, al combinar una propuesta singular con un fuerte componente emocional.

Las rosas del Jardín Infinito podían dedicarse a una persona especial / Lucía Martínez

Un espacio pensado no solo para disfrutar y visitar, sino también para dedicar y recordar a esos "seres de luz" que ya no están. Así, los que se acercaron al jardín pudieron dedicar una rosa a sus familiares o amigos -o incluso a ellos mismos-, a cambio de una donación solidaria que irá destinada a apoyar los programas de la Fundación Andrea, entidad que desde hace diecinueve años presta apoyo a familias de niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

El impulso decisivo de las redes

La buena acogida fue evidente desde los primeros días, cuyos picos de afluencia tenían lugar especialmente los domingos. “El día que más gente vino fue un domingo, con más de 4.400 personas en solo cuatro horas”, señala Barca.

Con todo, Barca explica que las redes sociales y algunos influencers jugaron un papel determinante en el éxito conseguido. “Algunos de los vídeos llegaron a superar las 200.000 visualizaciones y los 40.000 compartidos. La viralización en redes fue fundamental", explica, para añadir que estéticamente "la instalación daba mucho juego y eso también ayudó muchísimo”.

Un proyecto solidario y colectivo

Si bien es imposible dar con la receta del éxito, la presidenta de la Fundación Andrea insiste en el enorme esfuerzo colectivo que hay detrás: más de 40 voluntarios participaron de forma diaria para que el jardín pudiera estar abierto. "Sin ellos no habría sido posible. Vinieron personas de todos los perfiles, incluso en sus vacaciones, de forma totalmente desinteresada”, recalca Barca.

Un agradecimiento que amplía a diversas entidades y empresas -tales como la Joyería Jael, Moonoff, BAP&Conde; entre otros-, así como a la Xunta de Galicia y a diversos medios de comunicación. “Esto ha sido la suma de muchísima gente", agradece.

Una cita que llega para quedarse

El Jardín Infinito ha llegado para quedarse y busca consolidarse en la Navidad compostelana. "Es una acción anual que queremos mantener en el tiempo y que sea una de las grandes citas de la Navidad en Santiago", cuenta Charo Barca.

A este respecto, la experiencia vivida este año permitirá introducir mejoras, ajustar horarios y mejorar la gestión. "Tenemos algunas cosillas en mente", asegura Barca sin desvelar ningún espóiler. Con todo, lo que sí podemos confirmar es que el Jardín Infinito volverá a brillar en Santiago la próxima Navidad.