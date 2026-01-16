El precio del alquiler en Santiago se dispara más de un 10 % en 2025

El precio de la vivienda en alquiler en Santiago cerró 2025 con un incremento anual del 10,9 %, lo cual sitúa a la capital gallega entre los cinco concellos de la comunidad que registraron una subida superior al 10%. Además de Compostela, en este particular top 5 figuran Vilagarcía de Arousa (16,1 %), Ferrol (13 %), Ames (12,7 %) y Pontevedra (10,2 %), según se desprende del informe La vivienda en alquiler en España en el año 2025 de Fotocasa.

La única variación negativa entre los municipios estudiados se registró en Sanxenxo, donde el precio del alquiler bajó un 5 %. «Mientras municipios como Vilagarcía de Arousa, Ferrol o Santiago de Compostela registran aumentos superiores al 10 por ciento, otras localidades presentan precios más estables o incluso descensos puntuales, como Sanxenxo», indicó la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, quien calificó de «heterogéneo» el comportamiento del alquiler en Galicia, que registró en 2025 un incremento anual del 5,3 %, hasta los 9,93 euros por metro cuadrado al mes, y suma once años consecutivos de subidas, según el informe divulgado este jueves por el portal inmobiliario Fotocasa.

Por provincias, donde más aumentó el precio del alquiler fue en Ourense, el 8,9 %, seguida de Pontevedra (6,5 %), Lugo (5,8 %) y A Coruña (5,1 %). No obstante, Pontevedra registró el alquiler más caro, de 10,95 euros/m2 al mes, por encima de A Coruña (10,16 euros/m2), Lugo (8,18 euros/m2) y Ourense (7,71 euros/m2).

Narón, el más económico

Por precio, seis de los quince municipios estudiados tenían un valor por encima de los 10 euros el metro cuadrado: Sanxenxo (16,84 euros/m2 al mes), Nigrán (12,08 euros/m2), A Coruña capital (11,86 euros/m2), Vigo (11,21 euros/m2), Santiago (10,55 euros/m2) y Foz (10,45 euros/m2). El más económico es Narón, con 7,47 euros/m2 al mes.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda en alquiler subió un 6,9 %, hasta los 14,21 euros/m2. Diez municipios tuvieron un precio de la vivienda en alquiler por encima de los 20 euros/m2, como Esplugues de Llobregat, con 25,53 euros/m2 al mes, Ibiza, con 23,34 €, o Barcelona capital, con 23,3 euros.

Barrio de Salamanca y el Eixample, lo más caro

En Madrid, el distrito de Barrio de Salamanca fue el más caro para alquilar una vivienda, con 24,02 euros/m2 al mes, mientras que en Barcelona fue el Eixample, con 24,04 euros.