"El 2026 es el nuevo 2016" o la tendencia viral de la nostalgia: así era Santiago hace una década

"Todo tiempo pasado fue mejor", dice el refranero español, y en 2026 esa idea parece que cobra más fuerza que nunca. Especialmente en redes sociales, donde desde comienzos del nuevo año se ha viralizado una tendencia clara: "2026 es el nuevo 2016".

TikTok, Instagram o X se han llenado de vídeos e imágenes que más allá de simples recuerdos son un recordatorio de que los iconos del pasado nunca pasan de moda, y que la nostalgia siempre será una de las herramientas más poderosas, aunque en esa época aún no estaba aún tan generalizado el postureo por redes sociales.

Era el año de recorrer cada rincón de tu localidad jugando al Pokemon Go, de hacer el 'dab' de Pogba, de sumarse al Mannequin Challenge, de ver por primera vez Stranger Things (sí, hace una década), de compartir fotos con los filtros de Snapchat (aún no se sabía lo que eran las historias de Instagram), de pasar gran parte del día en Musica.ly (la predecesora de TikTok), de que Donald Trump ganara sus primeras elecciones, de que los británicos celebraran el referendum del Brexit o de que la música perdiera a David Bowie o George Michael.

Tan solo (o ya, depende como se mire) una década después, todo parece diferente, por eso no es de extrañar que ese ya lejano 2016 se perciba como el último momento antes del caos permanente, "el último año normal". Y si todo, o prácticamente todo, cambió, Santiago no fue ni mucho menos una excepción.

El turismo ya batía récords

En 2016 el turismo ya era protagonista en Santiago, aunque la ciudad todavía no vivía la presión actual. Ese año, el Camino de Santiago batió su récord histórico y alcanzó los 278.041 peregrinos, una cifra que entonces parecía difícil de superar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, este récor se fue batiendo año a año (a excepción de 2020 y 2021 por la pandemia) hasta alcanzar los 530.987 visitatentes el pasado 2025, casi el doble que hace una década.

La imagen de la ciudad, eso sí, era muy distinta a la actual. La Catedral estaba inmersa en una profunda restauración y los andamios formaban parte del paisaje habitual. Ese año en concreto se trabajó en la fachada, la terraza y la cripta del Obradoiro, por lo que los hierros y lonas fueron un elemento recurrente en las fotos de la época.

Andamios en la Catedral de Santiago / Cedida

2016 también fue un año de cambios urbanos. Uno de los más sonados fue el inicio en verano de la peatonalización de la rúa de San Pedro. Una medida que generó una fuerte división de opiniones entre vecinos, comerciantes y usuarios.

El adiós a los clásicos

Sin embargo, si hay algo que resume especialmente el paso del tiempo es la desaparición de negocios emblemáticos, de lugares que eran mucho más que un simple local. Muchos de ellos seguían abiertos en 2026, mientras que ahora solo forman parte de la memoria colectiva de Santiago.

Es el caso de locales míticos como el Bar Negreira, conocido popularmente como el 'Pataca', que cerró sus puertas en 2018; el Quiosco do Toural, cerrado en 2023; la chocolatería Metate, también en 2023; o las papelerías Compostela y Cantiga, entre muchos otros negocios icónicos.

El Quiosco do Toural, situado en la entrada a la rúa Nova por Cantón do Toural / Jesús Prieto

La música no evejece

Donde parece más viva este mantra de que "2026 es el nuevo 2016" es en la música. En aquel año el estadounidense Lee Fields encabezó el cartel del Outono Códax Festival , y una década después, este próximo domingo 25 de enero, el soulman regresa a Santiago para un nuevo concierto en la capital gallega. Así que si, las redes igual tienen razón y 2026 si que tiene "2016 vibes".

El soulman estadounidense Lee Fields / Cedida

Más allá del soulman de Carolina del Norte, en 2016 sonaba Bad Bunny aunque no era la figura que es hoy en día, mientras que Rosalía o Quevedo eran aún unos desconocidos para la gran industria. En su lugar era la era de Justin Timberlake con su 'Can't stop the feeling', de The Chainsmokers con su 'Closer', de Justin Bieber con 'Sorry', o en clave hispana 'La Bicicleta' de Carlos Vives y Shakira, 'Sofía' de Álvaro Soler o 'Cómo te atreves' de Morat.

Ninguno de estos artistas pasó hace una década por Santiago, pero sí lo hizo una de las bandas más populares del pop español del momnento: Sweet California. El trío formado por Sonia Gómez, Alba Reig y Tamy Nsue actuó en la capital gallega en pleno auge, cuando llenaban recintos y colocaban sus discos en el número uno de las listas de ventas, especialmente entre el público adolescente y juvenil.

El grupo Sweet California / Cedida

El deporte: una de cal y otra de arena

El 2016 dejó una sensación agridulce en el deporte compostelano. Por un lado, el Obradoiro vivió uno de los momentos más importantes de su historia reciente al disputar por primera (y hasta ahora última) vez la Copa del Rey de Baloncesto. Fue en una edición que se celebró en A Coruña y en la que los compostelanos ejercieron como anfitriones. El sueño copero terminó en cuartos de final, con una derrota ajustadísima ante el poderoso Laboral Kutka por 77-79.

La otra cara de la moneda la protagonizó la SD Compostela, que firmó en 2016 el que hasta este pasado verano era el último descenso de la entidad. La 'esedé' descendió de la ya extinta Segunda B tras acabar la temporada en penúltima posición con 38 puntos, a cinco de la promoción de permanencia.