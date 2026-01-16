Santiago se pinta las uñas contra los insultos homófobos a Borja Iglesias

"Este domingo vamos a ir coa manicura feita e as uñas pintadiñas. Quen se apunta?". Con estas palabras la peña del Celta 'Carcamäns' insta a los aficionados a acudir este domingo a Balaídos - con motivo del partido contra el Rayo Vallecano-, con las uñas pintadas para mostrar su repulsa contra la homofobia tras los graves insultos que recibió el delantero Borja Iglesias a la conclusión del encuentro contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Una iniciativa que ha escalado y a la que pronto se sumaron otras peñas del Celta. Es el caso del colectivo compostelano 'Merlegos Celestes', que ofrece un servicio de pintado de uñas semipermanente con la imagen de un oso panda por 5 euros o el pintado sin la imagen del panda gratis.

La manicura correrá a cargo de la peluquería compostelana Marta Álvarez y estará disponible en la sede de la peña, ubicada en el 22 de la rúa da Angustia, desde las 19.00 horas de este sábado.

Aquellos que no puedan acudir mañana, tienen otra oportunidad el domingo, en la previa antes de que el autobús salga de Santiago a Balaídos a las 15.30 horas. "Os que non poidan acudir, tamén poden facelo o domingo, a partir das 14.00 horas", confirma a EL CORREO GALLEGO Miguel Barja, presidente del colectivo de seareiros del Celta.

Oleada de odio en redes

La iniciativa, que consigue darle la vuelta al insulto y convertirlo en una imagen de apoyo y rechazo a la homofobia, ha despertado una oleada de odio en redes sociales en las últimas horas, lo que evidencia la necesidad de señalar este tipo de actitudes y el problema de homofobia que hay en el fútbol: "Que triste que un gesto de cariño que no va en contra de nadie se convierta en motivo para que aflore un odio sin sentido", lamentaba un usuario ante tal avalancha de insultos.

"Qué retrasados mentales, por el amor de Dios", "Ya tiene sus minutitos de gloria el de las uñítas, del celta a la televisión va directo", "Mucho ánimo a la gente normal de Vigo que tiene que soportar semejante bochorno" o "Vaia paiasada" son solo algunos de los comentarios que ridiculizan la iniciativa en X

La respuesta irónica de Borja

"A ver si te mueres. Maricón de mierda", "sinvergüenza, vete a tu casa" o "píntate las uñas" fueron algunos de los insultos que el delantero celeste recibió en el exterior del Sánchez Pizjuán.

"Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca", respondía el jugador de forma irónica a las pocas horas a través de su cuenta de X.

No es la primera y -lamentablemente- seguro que tampoco será la última vez que este tipo de comentarios y comportamientos afloran en el ámbito deportivo. Ni lo es para Borja Iglesias, quien lleva años luchando contra la homofobia y allá por el 2023 -cuando todavía jugaba en el Betis- protagonizaba una campaña en la que le daban la vuelta y el delantero 'salía del armario' anunciando ser heterosexual.