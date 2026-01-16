TEMPORAL EN SANTIAGO
Las intensas lluvias provocan un desprendimiento de tierras en Fontiñas
La zona permanece acordonada a la espera de la intervención de los servicios de emergencias
Las intensas lluvias provocadas por el temporal que durante toda la semana lleva castigando Santiago, han originado un gran corrimiento de tierras este viernes en Fontiñas. Una situación que ha obligado a intervenir tanto a los Bomberos como a la Policía Local santiaguesa ante el peligro que esta situación está provocando.
Fuentes consultadas del parque de bomberos compostelano han confirmado a EL CORREO GALLEGO que el suceso se ha producido pasadas las 13:00 horas, cuando una gran cantidad de tierra y piedras de uno de los laterales de la rúa Berlín, que colinda con el parque Begoña Caamaño, han cedido por el agua que se ha acumulado en las últimas horas.
Los efectivos de emergencias trabajan en el lugar
Para tratar de devolver la normalidad a la zona lo antes posible, los Bomberos de Santiago han desplazado hasta el lugar dos camiones y un coche de mando.
Según informan, su trabajo ahora se va a limitar a cortar varios árboles que corren peligro de desprenderse, a la espera de que llegue maquinaria de obra con la que poder limpiar el lugar. Al mismo tiempo, confirman que este incidente no ha provocado daños personales.
