Postais dende Raxoi
Os últimos anos gloriosos da zona histórica
Adrián Villa
Un recuncho favorito da miña cidade? Non podería ser outro que o lugar onde transcorreu a miña infancia: a travesa de San Paio de Antealtares. Unha rúa que, por moitas veces que suba ou baixe O Preguntoiro, non podo evitar ollar, porque sinto tranquilidade transportándome a unha viaxe ao pasado.
Desde eses balcóns de forxa ollaba a rúa de cativo, a entrada ao convento de San Paio ou a nosa maxestosa Berenguela. E nesa rúa, pouco transitada, foi o lugar onde os cativos que, daquelas viviamos na zona histórica, nos xuntabamos e a empregabamos como parque, substituíndo o verde céspede polo gris empedrado.
Foron os últimos anos gloriosos do noso zona histórica onde convivía o comercio tradicional, que pouco a pouco foi pechando as súas portas, con centos de veciños e veciñas que habitabamos vivendas que hoxe fican baleiras e abandonadas. Todo isto nunha perfecta harmonía con quen nos visitaba, como esencia das orixes do que somos como cidade e, por tanto, como persoas que nacemos no seu corazón.
Aínda transcorrendo a diario por este meu recuncho, o pensamento segue a ser o mesmo: o dunha nova época gloriosa da nosa zona vella. Un lugar onde recuperar esa convivencia entre veciñanza, comercio e comerciantes e os sempre benqueridos turistas chegados de todos los recunchos do mundo.
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro