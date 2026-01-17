Alumnado del instituto Rosalía de Castro simula una reunión de la ONU para debatir sobre el cambio climático

El IES Plurilingüe Rosalía de Castro celebró este miércoles 14 de enero con gran éxito la 1st Global Classroom Mock Conference, un evento promovido por primera vez por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional que se desarrolló íntegramente en inglés y en el que participó todo el alumnado de 3º de ESO. La jornada abordó la temática del cambio climático desde la perspectiva de la posición oficial de los diferentes países pertenecientes a la ONU.

Además de los 110 participantes, numerosas familias quisieron acompañar en esta actividad marcada, en palabras del centro, «por la colaboración y por el aprendizaje activo, riguroso y transformador». El evento destacó por su organización y por la «elevada profesionalidad» demostrada por todos los participantes. A lo largo de la jornada, el alumnado mostró su dominio del inglés, «sorprendiendo por su fluidez, seguridad y capacidad de comunicación en un contexto formal internacional».

Los alumnos del IES Rosalía de Castro debatieron sobre el cambio climático como representantes de los diferentes países de la ONU. / Cedida

Uno de los aspectos más valorados fue la coordinación entre el profesorado de distintos departamentos involucrados, que trabajó de manera conjunta para ofrecer una experiencia educativa enriquecedora para la comprensión de los grandes retos del mundo actual. Esta colaboración interdisciplinar permitió integrar contenidos de diversas áreas, fomentando así una «visión global y un entrenamiento real en investigación, pensamiento crítico, diálogo y empatía intercultural».

Desde el centro educativo valoran «muy positivamente» esta iniciativa pionera en Galicia y consideran Global Classroom «una oportunidad clave para el desarrollo de competencias lingüísticas, sociales y académicas, al mismo tiempo que promueve valores como el trabajo en equipo, el respeto y la apertura a otras culturas».

El instituto Rosalía de Castro fue uno de los ocho centros educativos gallegos en los que se llevó a cabo esta primeira fase del evento. En unos meses se celebrará otra fase autonómica y los ganadores serán premiados con un viaje a Nueva York.