As dúbidas da oposición, en bloque, frean a xestión mixta do ciclo da auga
A comisión de estudo volverá reunirse na procura de levar a pleno unha proposta que poida saír aprobada
Este venres reuníase a Comisión especial para analizar a xestión do ciclo integral da auga, un dos contratos de maior demora no Concello de Santiago, para o que o goberno local actual propón unha xestión mixta. Modelo que non satisfai as dúbidas da oposición no Pazo de Raxoi, pois consideran á vista da aplicación deste modelo noutras cidades que «pode ser longo, traumático e quizais non a mellor forma de xestión», explicaba a EL CORREO GALLEGO o edil do PP José Antonio Constenla.
O goberno local lembra que «o 31 de outubro se presentou na comisión a diagnose da Cátedra da Auga da Universidade da Coruña», pero os grupos da oposición consideran que dito estudo «non di en ningún momento» que o mellor modelo de xestión sexa o mixto. Á vista do debate e de que a oposición manifestou «que para decidir o seu voto necesitan aclarar dúbidas», segundo fontes de Raxoi a comisión acordou «que os servizos internos responderán nunha vindeira reunión a esta nova petición». Unha comisión que se reunirá en breve para «pechar os traballos antes de levar unha proposta ao pleno».
Na defensa do seu posicionamento, o concelleiro José Antonio Constenla recalcou a coincidencia nas dúbidas sobre o proxecto presentado, que compartían PP, PSOE e as concelleiras non adscritas, e recalcou que unha decisión coma a da xestión da auga, «que vai afectar a varias lexislaturas» non se pode tomar «por cuestións ideolóxicas nin de urxencia».
A edil non adscrita Mila Castro recalcaba tamén na súa comunicación á prensa «as incongruencias» que aprezaron entre o estudo encargado por Compostela Aberta (socia da coalición bipartita actual) en xuño do 2019 e o realizado agora por encargo do goberno local. «O primeiro –informe– non concluía ningunha fórmula con rotundidade, mais si que descartaba a empresa mixta que agora propón o executivo de Sanmartín». Castro poñía neste punto o foco en que «o novo documento di que non existen argumentos obxectivos para asumir a superioridade dalgunha fórmula de xestión sobre outra».
A concelleira non adscrita lembrou que o informe de 2019 sinalaba «textualmente na súa páxina 28 que a empresa mixta decaía como opción real, sustentándoo en tres motivos: a asunción do risco operacional por parte da concesionaria, a duración curta das concesións e a pouca participación real do Concello».
Dende o PP insistían en sinalar que a xestión mixta supuxo en localidades coma Ferrol que o Concello «tivese que ir asumindo cada vez máis parte da xestión, até chegar ao 93% da mesma», co gasto que isto implica ao municipio. Dende o PSOE, o voceiro Sindo Guinarte reaafirmou o posicionamento da formación no xa anunciado días atrás. «É necesario contar con máis informes económicos e técnicos» requirindo confirmar se a empresa mixta «é viable e posible e que repercusións tería», ademais de saber canto tempo tardaría en poder implementarse, á vista dun sistema que está claramente obsoleto e que aínda parece lonxe de ter unha solución.
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos