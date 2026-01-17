Atresplayer estrena el último capítulo de su serie estrella: rodada a menos de veinte minutos de Santiago

Las hijas de la criada, la adaptación de la exitosa novela homónima con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023, llega a su final. Y es que este domingo, Atresplayer estrena su capítulo final con el respaldo de la crítica y el público. De hecho, la serie, que se encuentra ambientada en la Galicia de principios del siglo XX y una Cuba de pasado colonial, tuvo el pasado 30 de noviembre el mejor estreno de la plataforma de streaming del grupo Atresmedia de los últimos tres años.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Martina Cariddi y la gallega Judith Fernández son las protagonistas de este drama en el que la comedia también tiene cabida y que nos traslada a principios del siglo XX ofreciendo un retrato de la época lleno de amores prohibidos, traiciones, envidias y, sobre todo, secretos.

La historia arranca en el año 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de los Valdés, y don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), los padres de la segunda. Unos personajes cuyas vidas estarán marcadas por una venganza inesperada que cambiará por completo su mundo.

Completan el reparto de esta adaptación actores de la talla de Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Fran Nortes, Camila Bossa y Alejandro Vergara, así como los gallegos Xoel Fernández, Federico Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muiños, Roque Ruiz, Adrián Ríos, Carlos Villarino y Alba Loureiro.

Una serie rodada en Galicia y muy cerca de Santiago

Este proyecto de Buendia Estudios Canarias, dirigido por Menna Fité y Alejo Flah, se espera que llegue al prime time de Antena 3 más pronto que tarde ahora que Atresplayer estrena los ocho capítulos que componen una ficción que, según Sonsoles Ónega, acerca «historias fascinantes de mujeres poderosas y valientes que sobreviven en un mundo no muy fácil para ellas» y en el que Galicia «es un personaje más».

Verónica Sánchez y Alain Hernández, en el papel de doña Inés y don Gustavo / Atresmedia

De hecho, los rodajes de la ficción tuvieron lugar en coloridos enclaves de Canarias, Madrid y, sobre todo, Galicia, donde destaca el Pazo do Faramello, ubicado muy cerca de Santiago, concretamente en el Concello de Rois. A lo largo de Las hijas de la criada también se pueden ver escenas grabadas a muy poca distancia de la capital gallega, en ubicaciones como Brión, Negreira y Muros, lugar este último que se puede reconocer a través de las playas de Cabanas y Ancoradoiro.

Otro de los escenarios que se pueden identificar rápidamente es el centro histórico de Pontevedra, en especial la Praza da Leña, donde incluso se montó un mercado para algunos momentos de la serie.