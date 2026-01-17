La audiencia privada del arzobispo de Santiago con el papa León XIV, en imágenes

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, fue recibido el pasado 5 de enero en audiencia privada por el papa León XIV. «En un ambiente de cordial acogida», tal y como muestran las imágenes del encuentro, el prelado compostelano trasladó al Papa la invitación formal a peregrinar a Santiago de Compostela en 2027, con motivo del Año Santo.

Durante la audiencia, el arzobispo presentó al Santo Padre un completo dossier sobre el Año Santo Compostelano 2027, un documento que ofrece una visión global y estructurada de lo que supone la celebración jubilar en Compostela. «El proyecto aborda el Año Santo no solo como un acontecimiento de gran afluencia de peregrinos a la Catedral, sino como un auténtico itinerario de espiritualidad, acogida y compromiso que implica a toda la diócesis y se proyecta al ámbito internacional», destacaron desde el Arzobispado.

El arzobispo de Santiago presentó al Santo Padre un completo dossier sobre el Año Santo Compostelano 2027. / A. S.

El dossier, añaden, expone las tres grandes dimensiones que articulan la experiencia del peregrino: la dimensión litúrgica y sacramental; la dimensión pastoral y de acogida; y la dimensión cultural, educativa y social. «A partir de este enfoque, se detallan propuestas y líneas de trabajo en ámbitos como la liturgia, los planes pastorales, la comunicación y las estrategias de difusión, la acción social a través de Cáritas, la organización del voluntariado, las actividades culturales y académicas, así como la financiación de las distintas iniciativas previstas», detallaron.

Dimensión universal

Asimismo, el documento subraya «la dimensión universal del Año Santo mediante la implicación de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago, las cofradías vinculadas, la peregrinación de relicarios y la colaboración activa de arciprestazgos, movimientos diocesanos y comunidades parroquiales en todas las fases de preparación y celebración».

Peregrinación Europea de Jóvenes

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la Peregrinación Europea de Jóvenes, considerada un referente pastoral para la juventud y estrechamente vinculada al Camino de Santiago y a la tradición jubilar compostelana. Bajo el lema Joven, levántate y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera, la última edición se celebró en agosto de 2022 y reunió a miles de jóvenes de diversos países europeos. En el marco del Año Santo 2027, se contempla la posibilidad de organizar una nueva edición de este encuentro, que permitiría renovar la propuesta pastoral dirigida a los jóvenes y reforzar su vínculo con la experiencia de la peregrinación jacobea.