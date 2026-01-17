El CHUS logra, entre sus 116 trasplantes en 2025, tres con gran riesgo de rechazo

En el balance de actividad trasplantadora y donaciones del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que el año pasado se movió en cifras muy parejas a las del ejercicio anterior con 116 trasplantes y 40 donaciones, destacan por su especial dificultad para encontrar un órgano compatible por causas inmunológicas las tres personas para las que se consiguió.

Tres pacientes en los que el trasplante de riñón se realizó con éxito, según explica en conversación con EL CORREO GALLEGO la coordinadora de donaciones y trasplantes del CHUS, Carmen Rivero, quien señala que «para nosotros ha sido una satisfacción porque normalmente son casos que ya tenían trasplantes renales previos, que tienen un nivel de anticuerpos muy elevado por esos trasplantes, por transfusiones o por embarazos, y mucha posibilidad por tanto de reaccionar contra un nuevo órgano».

Situación extremadamente compleja ante la que se inscribió a los afectados en Santiago en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante Renal para Pacientes Hiperimunizados en busca de un donante compatible.

35 donaciones de fallecidos y 5 de riñón en vida

También dentro del ámbito de los procedimientos renales, el CHUS logró por primera vez el año pasado el trasplante de un donante vivo entre dos personas que presentaban incompatibilidad de grupo sanguíneo, gracias a un proceso de desensibilización previo a la intervención quirúrgica, y que «resultó muy bien» tanto para el receptor como para el donante, según apunta sobre un 2025 en el que el número de donaciones de personas fallecidas fue de 35 y otras cinco de riñón en vida.

De los donantes fallecidos en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, 18 lo hicieron en situación de muerte encefálica y 17 tras morir por parada cardiorrespiratoria, siendo esta última circunstancia la que «está permitiendo seguir trasplantando desde que se pusieron en marcha los programas de donación en asistolia porque los casos en muerte encefálica han disminuido mucho». Entre las causas más frecuentes, hemorragia cerebral y encefalopatía anóxica tras parada cardiorrespiratoria.

Cuatro trasplantes combinados de hígado y riñón

En cuanto a los 116 trasplantes llevados a cabo, tanto con donaciones dentro del propio CHUS como de otras áreas sanitarias, 52 fueron de hígado y 64 de riñón, habiendo cuatro trasplantes combinados de ambos órganos.

Tres casos de trasplante renal con donante vivo lo fueron entre personas vinculadas genéticamente y los otros dos entre quienes mantenían vínculos afectivos.

Procedimientos de córnea, membrana amniótica y de tejido osteotendinoso

En el capítulo de tejidos, 28 de los 35 donantes de órganos fallecidos también donaron tejidos, siendo 52 los trasplantes de córnea realizados, 65 de membrana amniótica y 86 los implantes de injertos de tejido osteotendinoso.

Para Carmen Rivero, es muy relevante porque «mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes».

Con un donante de una media de 66 años de edad, señala que durante el último año el de menor edad tenía 41 años y el de más 87, y recuerda que desde sus inicios «ha cambiado muchísimo porque cuando yo empecé a trabajar en esto el perfil del donante era el de una persona joven que había muerto en accidente de tráfico; afortunadamente hace muchos años que esto dejó de ser así, y ahora tenemos donantes de edad más avanzada y que sobre todo mueren como consecuencia de una hemorragia cerebral».

El cambio también ha sido significativo en la actividad trasplantadora «ya que ahora se operan casos mucho más complejos y han mejorado muchísimo las técnicas quirúrgicas», destaca Rivero.

Dos negativas de cada diez, con el reto de reducirlas a ninguna

Con solo dos negativas de cada diez posibles donaciones, Carmen Rivero señala que el año pasado «bajó un poquito ese porcentaje de rechazo», lo cual demuestra que la mayor parte de la población es partidaria, si bien subraya que «siempre que haya una sola negativa hay que seguir formando, tenemos que seguir informando y trabajando para que esas negativas se reduzcan a cero».

Ese es el mayor retopara la coordinadora de donaciones y trasplantes del CHUS, que no quiere olvidarse de «transmitir todo nuestro agradecimiento a los donantes y a sus familias por su generosidad, en nuestro nombre y en el de todas las personas trasplantadas».