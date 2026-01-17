Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cofradía de la Vera Cruz celebra la bendición de animales por San Antón en Santiago

Los devotos compostelanos se han acercado este sábado hasta la Iglesia de San Francisco con sus mascotas

Un momento de la celebración de esta tarde en la Iglesia de San Francisco

Un momento de la celebración de esta tarde en la Iglesia de San Francisco / Cedida

David Suárez

Santiago de Compostela

La misa celebrada la tarde de este 17 de enero en la Iglesia de San Francisco, en Santiago, ha acogido la tradicional bendición de animalesen honor a la festividad que se celebra en el día de hoy: San Antón.

Bendición de animales por San Antón en Santiago / Cedidas

Perros, gatos y demás mascotas, han asistido junto a sus dueños a la homilía para después recibir la consagración. Una tradición que se repite todos los años en multitud de municipios y que en la capital de Galicia organiza la cofradía de la Vera Cruz.

¿Por qué San Antón es el patrón de los animales?

San Antón fue nombrado patrón de los animales por su profunda conexión y cuidado hacia ellos, especialmente por la leyenda de una jabalina que curó a sus crías ciegas, y que luego lo acompañó fielmente, defendiéndolo de peligros. 

Su imagen se representa con un cerdo a sus pies, simbolizando su victoria sobre la impureza y su amor por los seres vivos, y ya desde la Edad Media, se popularizó bendecir animales en su día, especialmente cerdos, una costumbre que perdura a día de hoy para pedir salud y protección para nuestras mascotas y ganado.

