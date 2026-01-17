Cortado el tráfico en una de las calles de la milla de oro de Santiago

La rúa Xeneral Pardiñas, una de las vías más concurridas del Ensanche compostelano, se ve afectada en la jornada de este sábado por un corte de tráfico. La realización de distintos trabajos de reparación de las islas de basura subterráneas a la altura del número 35 implica que no se pueda circular por la vía entre las 8.00 y las 20.00 horas, lo que puede provocar un poco de caos en horas punta, si bien al ser fin de semana hay menos coches circulando por el centro de la ciudad.

En el tramo afectado, comprendido entre República Arxentina y República de El Salvador, sólo se permite el acceso a las personas usuarias de los garajes afectados, que tienen que realizar la entrada y la salida desde República de El Salvador, siendo también el desvío alternativo al corte para poder acceder al resto de Xeneral Pardiñas.

Un tramo de la rúa Xeneral Pardiñas permanece cortada al tráfico en la jornada de este sábado. / Jacobo Táboas

Los usuarios del transporte urbano tendrán que tener en cuenta las modificaciones de las líneas 5, 13, 15, C11 y P6 a consecuencia de este corte de tráfico. Las líneas 5 (Rocha - Vite), 15 (Campus Sur - Campus Norte) y P6 (rúa da Rosa - Polígono do Tambre) se desviarán desde República Arxentina por la praza de Ponte Castro, rúa do Hórreo y República de El Salvador para acceder al siguiente tramo y a la próxima parada en Xeneral Pardiñas, a la altura del nº7, a la altura del cruce con Montero Ríos. Además, la parada 673 Xeneral Pardiñas nº35 quedará suprimida