El Ensanche celebra el plan para Santiago de Chile pero pide más aparcamiento: «Lo ideal es el modelo de Pontevedra»
Los vecinos aplauden la apuesta por la humanización, desde Raigame demandan «zonas de estacionamento rotatorio de 10 minutos» y los comerciantes echan de menos plazos concretos
Un solo carril, más verde y más espacio para el peatón. Tres rasgos que definen el plan presentado este jueves por el gobierno local de la capital gallega, en el marco de un proyecto piloto, para la reurbanización de la rúa Santiago de Chile. Esta iniciativa también contempla actuaciones en Doutor Teixeiro y en la Praza de Vigo.
«Transformar Compostela para gañar espazo público para as persoas. Esa é a motivación e o obxectivo deste goberno para un novo modelo urbano que parte dunha premisa clara: a veciñanza do Ensanche tamén ten dereito a espazos públicos de calidade», subrayó el concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, en la presentación del proyecto, antes de incidir en que «o Concello abrirá un proceso de diálogo coa veciñanza para a definición final do proxecto que se vai redactar».
Y solo unas horas después del plan anunciado por Raxoi, comerciantes y vecinos del Ensanche lo valoraron «positivamente», si bien puntualizaron que es necesario acometer previamente una serie de actuaciones para evitar que la zona se quede sin plazas de aparcamiento, lo cual, indicaron, perjudicaría en gran medida a los comerciantes.
Zonas de aparcamiento de 10 minutos
«É un proxecto necesario, pero hai que ter en conta que en Santiago de Chile o dinamismo comercial é grazas ao tráfico que pasa por aquí», comenta en conversación con EL CORREO Xosé Manuel Durán, presidente de la asociación vecinal Raigame, quien recuerda que es habitual que uno de los carriles de esta calle esté «ocupado pola xente que para co coche para ir aos comercios». Ante este escenario, Durán apuesta por fijar «zonas de estacionamento rotatorio de dez minutos para manter ese dinamismo». Y como solución, señala que «antes de calquera actuación necesítase municipalizar o parking da Praza de Vigo».
Asimismo, el presidente de Raigame pone el foco en «tres puntos negros» de recogida de basura en la rúa Santiago de Chile, por lo que espera que «se poñan bocas de recollida de lixo máis anchas».
«Problemas de convivencia nesta rúa e noutras do Ensanche»
Con todo, cita como prioridad «urxente» el hecho de eliminar «os problemas de convivencia nesta rúa e noutras do Ensanche antes de poñelas bonitas». Así, pide que se intervenga «no narcopiso que opera no número 5 e o peche definitivo de La Grandota e o TNT». En referencia a estos establecimientos, Durán indica que en las últimas dos semanas les han llegado quejas de vecinos «aos que lle entraron a roubar nos coches».
Tras conocer el plan del gobierno local para humanizar el Ensanche, desde la asociación Raigame solicitaron una reunión con el concelleiro de Urbanismo para «saber máis detalles». Asimismo, el martes 27 de enero convocarán una reunión con los vecinos de la zona para que «poidan plantexar dúbidas».
«Todo o que sexa humanizar é bo»
Por su parte, José Antonio Seijas, presidente de la asociación Comercio Punto Compostela, cree que el proyecto «es positivo», ya que «todo o que sexa humanizar é bo». No obstante, considera que es necesario «analizalo en profundidade» y se muestra preocupado por los plazos. «Estamos a falar de proxectos sen datas, que non sabemos para cando son», destaca, poniendo como ejemplo la denominada Operación Peleteiro, «un proxecto de fai moitos anos e con moitas dúbidas detrás».
«Otras muchas calles necesitan un cambio de cara»
Tras la presentación del nuevo modelo urbano para el Ensanche, vecinos de la zona aplaudieron la iniciativa. «Santiago de Chile y otras muchas calles necesitan un cambio de cara», afirma Santiago, residente en O Castiñeiriño.
Y en la misma línea, Manuel y Teófila, vecinos de la rúa Frei Rosendo Salvado, indican que «todo lo que sea peatonalizar es bueno», y más si cabe, añaden, en una calle «tan degradada» como Santiago de Chile. Además, señalan que la capital gallega «debería imitar el modelo de ciudad de Pontevedra».
Por su parte, Elisa, residente en Romero Donallo desde hace más de 40 años, también pone el foco en la necesidad de «solucionar los problemas de convivencia en algunas calles del Ensanche», para lo cual reclama «mayor vigilancia policial».
