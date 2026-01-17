La huelga de buses colapsa los accesos al Clínico y a los colegios de Santiago
Los taxistas dispararon ayer su trabajo al no salir los servicios mínimos del transporte urbano | Sin un acercamiento entre trabajadores y patronal, habría paro indefinido a partir del 2 de febrero
Con la vista puesta en una huelga indefinida del transporte en la provincia de A Coruña si no hay un acuerdo entre trabajadores y patronal, Santiago encaró este viernes el séptimo día de paro bajo un caos de tráfico a primera hora de la mañana con graves problemas de circulación en los accesos al Hospital Clínico y a los colegios de la capital. Un día más, los servicios mínimos del transporte urbano no salieron de las cocheras de Amio. Tampoco hubo movimientos en la Estación Intermodal y los buses escolares no llegaron a los colegios.
En el Clínico, decenas de coches intentaron acceder a primera hora por la rúa da Cantaleta y acabaron atrapados en un atasco que llegaba hasta la entrada del centro hospitalario. Un vehículo procedente de Pontevedra que acudía a una cita médica aseguró a EL CORREO GALLEGO que llevaba «media hora intentando llegar a la entrada» debido a las colas.
A pesar de que en anteriores jornadas de huelga algunos servicios de transporte escolar realizaron su ruta sin incidencias, este viernes el panorama fue diferente. Las empresas que dan servicio a los colegios en Santiago secundaron el paro, lo que provocó que los padres tuvieran que ‘buscarse la vida’ para poder llevar a sus hijos al colegio.
Desde el CEIP Lamas de Abade explicaron que este martes pasado, «non veu ningún autobús nin para traer, nin para levar os nenos á casa», y que la situación volvió a repetirse ayer, obligando a todos los padres a llevar a sus hijos «cando poden. Uns chegan antes e outros máis tarde, os pais fan o que poden, está afectando moito», afirman desde el centro.
En el Colegio Ramón Cabanillas la situación fue idéntica. Su jefe de estudios comentó a este diario que «tanto o luns, coma o martes e hoxe (por este venres), non viñeron nin os servizos mínimos. Chamáronnos da empresa que nos dá o servizo e dixéronnos que tiñan os piquetes na porta», algo que según explica «non pasou nos paróns de decembro».
Más trabajo para los taxistas: «Hai moito caos na cidade»
Los taxistas de Santiago dispararon su trabajo con la huelga de autobuses. Un punto en donde apenas tardaron minutos en salir con clientes en la mañana lluviosa de este viernes fue la Estación Intermodal.
Martín Lamas, con taxi en Santiago desde hace 15 años, aseguró que «o mal tempo non axuda nada cando non hai autobuses». A pesar de que los viernes suele haber una cifra importante de estudiantes que cogen un bus o el tren para pasar el fin de semana en sus casas, «tamén hai moitos adultos que necesitan dun medio para ir a traballar ou ben desprazarse aos hospitais». Sus tres primeros desplazamientos en la mañana de ayer fueron al Hospital Clínico donde, según apuntó, «había bastante tráfico», una situación que para él «xa non é novidosa». Donde más ha percibido la falta de autobuses es por las calles del centro de la ciudad y «especialmente nas entradas dos colexios». «Había moito tráfico nas entradas dos colexios», señaló.
Lamas se posicionó a favor de los trabajadores que secundan la huelga del transporte. «Hai moitas persoas perxudicadas, pero véxoo ben porque están defendendo o seu», manifestó.
Por su parte, Josefa Lamas Vázquez, natural de Arzúa pero residente en Santiago, ejerce como taxista en la capital gallega desde hace 26 años. Desde que comenzó la huelga de autobuses el pasado mes de diciembre asegura que «os taxistas notámolo moito tendo máis traballo», una situación que «vai a máis co paso das xornadas». No lo ve extraño ya que de alguna manera «a xente ten que desprazarse». Suele acudir a la parada de la Estación Intermodal «xa que dende aquí saen moitas persoas». Aseguró que Radio Taxi recibió «moitas chamadas» a lo largo de la mañana de este viernes. Una vez llega a la Estación apenas tiene que esperar para salir en viaje. «Podo ter catro taxis diante pero en cinco minutos xa me toca saír», apuntó. A lo largo de la mañana de ayer, la gran mayoría de viajes fue hacia los hospitales. «Como xa é habitual nun día de choiva hai bastante movemento polo Clínico, onde moita xente maior non é atendida ao estar os médicos tamén en folga», señaló.
Lamas aseguró que buena parte de los clientes le comentan que «están indignados» al no disponer de autobuses para moverse por la ciudad. «Debería de haber un mínimo de buses, pero o certo é que os traballadores están no dereito de facer folga», indicó. Josefa habló de «moito caos na cidade» en parte por la lluvia que también hace que «fagamos a viaxe moito máis lento».
Próximos días de paro en la provincia: 19, 20 y 23 de enero
Después del paro de este viernes, todavía están programados otros tres para los días 19, 20 y 23 de enero. Tras ellos, de seguir sin avances en las negociaciones entre sindicatos y patronal para alcanzar un convenio colectivo «digno», la huelga pasaría a ser indefinida desde el 2 de febrero.
