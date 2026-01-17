Preocupación dos socialistas pola ausencia de patrimonio urbano en Fontiñas: «Non falamos de grandes investimentos»
Piden ao goberno de Sanmartín a reposición «inmediata» da escultura de Buciños e a recuperación da placa de Área Central
Os socialistas de Compostela trasladan a súa preocupación, «compartida cos veciños e colectivos de Fontiñas» pola ausencia de «dous elementos moi significativos» da memoria urbana no entorno do barrio. Trátase da escultura 'Maternidade,' obra de 1975 de Francisco Buciños, un dos escultores galegos contemporáneos máis destacados, unha peza en bronce que foi retirada para a súa rehabilitación e que hoxe en día «segue sen repoñerse e non hai información sobre o seu estado».
Por outra banda, os socialistas fan referencia á ausencia da placa situada no monolito fronte a Área Central, «que lembraba a inauguración deste espazo tan importante para Santiago».
Dende o Grupo Municipal Socialista consideran importante «coidar o patrimonio e a memoria colectiva». Por iso, solicitan ao goberno de Goretti Sanmartín a reposición «inmediata» da escultura de Buciños e a recuperación da placa de Área Central. «Non falamos de grandes investimentos, falamos de facer as cousas ben en Santiago», conclúen.
