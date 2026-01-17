Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación dos socialistas pola ausencia de patrimonio urbano en Fontiñas: «Non falamos de grandes investimentos»

Piden ao goberno de Sanmartín a reposición «inmediata» da escultura de Buciños e a recuperación da placa de Área Central

Marta Abal traslada a preocupación dos e das socialistas pola ausencia de patrimonio urbano no barrio de Fontiñas.

Marta Abal traslada a preocupación dos e das socialistas pola ausencia de patrimonio urbano no barrio de Fontiñas. / Antonio Hernández

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Os socialistas de Compostela trasladan a súa preocupación, «compartida cos veciños e colectivos de Fontiñas» pola ausencia de «dous elementos moi significativos» da memoria urbana no entorno do barrio. Trátase da escultura 'Maternidade,' obra de 1975 de Francisco Buciños, un dos escultores galegos contemporáneos máis destacados, unha peza en bronce que foi retirada para a súa rehabilitación e que hoxe en día «segue sen repoñerse e non hai información sobre o seu estado».

Por outra banda, os socialistas fan referencia á ausencia da placa situada no monolito fronte a Área Central, «que lembraba a inauguración deste espazo tan importante para Santiago».

Monolito no que había unha placa conmemorativa de Área Central.

Monolito no que había unha placa conmemorativa de Área Central. / Cedida

Dende o Grupo Municipal Socialista consideran importante «coidar o patrimonio e a memoria colectiva». Por iso, solicitan ao goberno de Goretti Sanmartín a reposición «inmediata» da escultura de Buciños e a recuperación da placa de Área Central. «Non falamos de grandes investimentos, falamos de facer as cousas ben en Santiago», conclúen.

