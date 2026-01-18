La alcaldesa de Santiago se reúne esta semana con las candidatas a rectora de la USC
Uno de los objetivos de los encuentros será «afondar máis as relacións entre ambas as dúas institucións»
A menos de un mes para que se celebren las elecciones al Rectorado de la USC, Goretti Sanmartín se reunirá la próxima semana con las candidatas que solicitaron mantener un encuentro con la alcaldesa de Santiago. Lo hará unos días antes de una campaña electoral que arrancará el próximo 27 de enero y concluirá el 10 de febrero, dos días antes de ir a las urnas. Maite Flores, María José López Couso, Rosa Crujeiras y Alba Nogueira son las aspirantes a suceder a Antonio López al frente de la institución académica.
Las candidatas a rectora podrán explicar sus proyectos y dar a conocer a las personas que integran sus equipos. Asimismo, darán detalle de las principales líneas de colaboración que aspiran a poner en marcha entre el Concello y la Universidade «con especial atención a afondar máis as relacións entre ambas as dúas institucións».
Estos encuentros se enmarcan, según el gobierno local, «na vontade de manter unha relación fluída e permanente coa Universidade de Santiago, baseada no diálogo institucional e no respecto á autonomía universitaria, como o fai tamén co resto do tecido social, económico e asociativo do concello».
