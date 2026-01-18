«Nueve de cada diez ictus son prevenibles controlando los factores de riesgo»

Renueva por dos años en una vocalía de la SEN. ¿Con qué retos?

La SEN es la principal sociedad científica para los neurólogos de España, con más de 75 años de historia y más de 4.500 miembros, y pretendemos que sea también de referencia internacional en neurología, sobre todo para los países de habla hispana. Vamos a seguir con el plan de los dos años anteriores de promover y fomentar ese campo científico, divulgar conocimiento y actividad docente, no solo con la reunión anual, sino con múltiples congresos de los diferentes grupos de estudio, y con el portal de formación. Y tenemos una vicepresidencia del ámbito tecnológico por el momento científico y tecnológico que viene con nuevos retos.

¿A qué momento científico y tecnológico se refiere?

Sabemos que la innovación tecnológica va a ser una aliada imprescindible, y hay que hacer un uso responsable de la inteligencia artificial, de esas nuevas herramientas que nos van a ayudar en la práctica clínica diaria, pero también en la investigación. Vivimos un momento importante en el ámbito de la salud que queremos que sea el de la salud cerebral.

Prevención de enfermedades neurológicas

¿Por qué el de la salud cerebral?

El cerebro es el órgano más complejo de todo el cuerpo humano y defendemos su cuidado como una prioridad sanitaria, pero también social. La prevención es muy importante en las enfermedades neurológicas. Hasta nueve de cada diez ictus serían prevenibles con un adecuado control de los factores de riesgo, e igual las demencias, por lo que apostamos por divulgar el conocimiento científico, por escuchar y aprender de las asociaciones de pacientes; así como por la neurocooperación con países en vías de desarrollo.

¿Cómo prevenir un ictus?

Fundamentalmente controlando los factores de riesgo vascular; es decir, la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, y con un manejo adecuado de patologías cardíacas como las arritmias. Pero también es importante el ejercicio físico que cada uno tolere y, frente al deterioro cognitivo, la estimulación cognitiva, mantenerse activo tras la jubilación con actividades sociales. Se deben corregir bien las limitaciones neurosensoriales, si es preciso usar audífonos o gafas. Para prevenir demencias es básico estar activo física y cognitivamente, y el contacto social porque el aislamiento es un factor de riesgo.

Envejecimiento de la población

¿Observan mayor prevalencia de dolencias neurológicas?

Cuatro de cada diez personas en el mundo tienen una enfermedad neurológica, y en España, al igual que en Galicia, estas cifras son aún más aterradoras porque el envejecimiento conlleva una mayor prevalencia de estas patologías. Ha habido mucha conciencia social frente a dolencias cardiológicas, pero tiene que haberla también frente a las neurológicas porque los datos de incidencia están ahí.

¿Hay diferencias por sexos?

Sí. El cerebro femenino es diferente al masculino, y las enfermedades neurológicas también le afectan más. El ictus es la principal causa de muerte en la mujer y la migraña es más frecuente en ellas, al igual que el deterioro cognitivo en patologías tipo alzhéimer. Hay que dar visibilidad y una atención con perspectiva de género. Mi vocalía, además de tener como uno de sus objetivos la acreditación de unidades clínicas, como la de trastornos de movimiento que acaba de acreditarse en nuestro hospital y que consideramos una herramienta clave para garantizar la calidad y la equidad asistencial, también se ocupa de la Comisión de Neurología y Mujer.

Perspectiva de género en investigación y práctica clínica

¿Perspectiva de género dónde?

En investigación, donde muchos modelos no representan los cambios hormonales, y en la práctica clínica, donde una mujer epiléptica va a querer quedarse embarazada y hay que saber qué fármacos se van a poder utilizar. Es importante visibilizarlo porque ante un ictus las mujeres tardan más en solicitar atención, y lo mismo con la migraña, les afecta más pero muchas veces no lo dicen por miedo a perder el trabajo.

¿En qué ha cambiado su especialidad?

Llevo 21 años en el CHUS, contando con la residencia, y ha habido un desarrollo brutal en esclerosis múltiple con nuevos tratamientos que han mejorado la calidad de vida de los pacientes. Se han desarrollado nuevos fármacos para controlar mucho mejor las crisis epilépticas. El HIFU para el temblor esencial que tenemos en Santiago ha supuesto una revolución, al igual que otros tratamientos para el párkinson. En ictus, antes no había nada que hacer y desde 2015 se han ido desarrollando técnicas que han permitido que hoy uno de cada tres pacientes sea totalmente independiente y se ha mejorado la calidad de vida en casos de migraña. Probablemente hacia finales de este año la gran revolución sea el tratamiento con anticuerpos monoclonales para el deterioro cognitivo tipo alzhéimer.

Con el cerebro reímos, amamos, lloramos; nuestro corazón late porque el cerebro le manda información para que realice ese latido Susana Arias — Neuróloga

¿Cómo lleva la docencia?

Soy profesora en la facultad de Santiago desde 2022, pero de alguna forma siempre he estado vinculada a la docencia porque este es un hospital universitario, con estudiantes y residentes, y es algo que si te gusta, viene dado. Somos los responsables de que los alumnos elijan la especialidad porque el paciente neurológico no es fácil de explorar, pero yo espero que al menos salgan uno o dos neurólogos por promoción. Además, es una especialidad con mucho futuro.

¿Por qué optó por neurología?

Mi padre es neurólogo y yo lo que viví siempre fue verle llegar contento a diario del trabajo, me transmitió que no hay nada más bonito que cuidar el cerebro. Al final, con el cerebro amamos, reímos, lloramos, y nuestro corazón late porque el cerebro le manda información para que realice ese latido. El cerebro es el órgano más noble y fue eso lo que me enamoró.