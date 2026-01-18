Impresionante chalet de obra nueva a las puertas de Santiago: diseño, eficiencia y naturaleza en un entorno privilegiado

Vivir rodeado de naturaleza sin renunciar a la cercanía del centro urbano es una de las principales demandas del mercado residencial en Santiago de Compostela. En este contexto, la promoción de chalets de obra nueva en Roxos se posiciona como una de las propuestas más atractivas del momento: viviendas modernas, eficientes y pensadas para el confort diario, situadas a escasos kilómetros del corazón de la ciudad. Una opción que convive, además, con otras alternativas consolidadas como las casas tradicionales en barrios bien comunicados como San Lázaro.

Obra nueva en Roxos: eficiencia, diseño y calidad de vida

Estancia de casa de obra nueva en Campo sur Santa Marta (Santiago de Compostela) / Tucasa.com

La primera de las propiedades destaca por tratarse de una casa pareada de obra nueva, con 160 metros cuadrados construidos, cuatro dormitorios y tres baños, diseñada para responder a las exigencias actuales de espacio, sostenibilidad y bienestar. Ubicada en el entorno de Campus Sur – Santa Marta, dentro del área de Roxos (Ames), esta promoción se encuentra a tan solo 6,7 kilómetros del centro de Santiago y a unos 30 minutos de las playas, en un enclave que combina tranquilidad y excelentes comunicaciones.

Las viviendas han sido concebidas bajo criterios de máxima eficiencia energética, incorporando aislamiento térmico de primera calidad, suelo radiante, sistemas eco-calóricos, recuperación de calor y protección solar, lo que se traduce en un notable ahorro energético y un alto confort durante todo el año.

En el exterior, cada chalet cuenta con jardín privado, terraza, porche de diseño e iluminación LED, pensados para disfrutar del entorno natural y del ocio al aire libre. En el interior, el diseño apuesta por líneas limpias y modernas, con estancias abiertas, gran entrada de luz natural, armarios empotrados y una distribución funcional que incluye una habitación y un baño en planta baja, ideal para familias o para quienes buscan accesibilidad.

Obra nueva en Roxos, Santiago de Compostela: más de la mitad de los chalets ya están reservados. ¿Quieres ser tú el siguiente? La alta demanda confirma el interés creciente por este tipo de vivienda, donde calidad constructiva y ubicación van de la mano.

Más fotografías e información de venta de casa con terraza en Campo Sur-Santa Marta, Santiago de Compostela a través del formulario:

Vitae Inmobiliaria en Plaza de la Quintana, 3, Santiago de Compostela, en el teléfono 676199128, o en su web https://www.inmobiliariavitae.es/

Vitae Compotela Soluciones Inmobilarias / Tucasa.com

San Lázaro: una oportunidad para reformar y crear un hogar a medida

Casa en San Lázaro / Tucasa.com

Como alternativa, el mercado compostelano ofrece propuestas con un enfoque diferente, como esta casa adosada en San Lázaro, a pocos metros del centro comercial As Cancelas y con todos los servicios al alcance. Se trata de un conjunto de dos viviendas unidas, con 220 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 300 m², que suman seis dormitorios, dos baños, salón, cocina y zonas ajardinadas delanteras y traseras con galpón.

Esta propiedad, a reformar, representa una oportunidad interesante para quienes buscan espacio, una ubicación céntrica y la posibilidad de diseñar su vivienda a medida o incluso plantear un proyecto familiar o de inversión. Su orientación, luminosidad y entorno urbano consolidado la convierten en una opción con gran potencial de revalorización.

Para ver todos los detalles de la propiedad, visita el enlace de venta de casa en San Lázaro, Santiago de Compostela dejando tus datos en el cuestionario siguiente:

El mercado inmobiliario de Santiago de Compostela sigue mostrando un notable dinamismo, con propuestas que se adaptan a distintos perfiles de comprador. Desde chalets de obra nueva en Roxos, pensados para quienes priorizan eficiencia, diseño y contacto con la naturaleza, hasta casas tradicionales en barrios consolidados como San Lázaro, ideales para proyectos de reforma en zonas estratégicas.

En un momento en el que la vivienda de calidad es cada vez más demandada, promociones como la de Roxos —con más de la mitad de las unidades ya reservadas— confirman que apostar por ubicación, sostenibilidad y confort sigue siendo una decisión acertada para vivir o invertir en Santiago de Compostela.