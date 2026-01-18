La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
La comarca leonesa, con casi 120.000 habitantes, quedará a menos de dos horas de Santiago una vez se complete la autovía entre Melide y Arzúa
La capital gallega será además su puerta de entrada turística para las Rías Baixas
La promesa de completar en el primer trimestre de este año la autovía A-54, que comunica Santiago con Lugo, abre un escenario repleto de oportunidades para la capital gallega. Todas las que ofrecen los casi 120.000 habitantes de la comarca leonesa del Bierzo. Aunque para los compostelanos sea un territorio que queda lejos, tras las montañas lucenses se mira a Galicia desde otro prisma: allí esperan con expectación la apertura del tramo entre Melide y Arzúa. Esta misma semana, en Ponferrada era tema de conversación ese salto significativo que supondrá la A-54 para la vertebración del Bierzo, especialmente a nivel turístico.
Y es que Santiago se convertirá de un día para otro en la gran puerta turística berciana. Por un lado, con el aeropuerto internacional Rosalía de Castro; y por el otro, como nudo de acceso a las Rías Baixas, que empezarán a rivalizar en tiempo de viaje con la costa coruñesa, hoy por hoy la playa más cercana al Bierzo.
Muchos vecinos de Ponferrada y otros municipios limítrofes ya llevan años usando Lavacolla como terminal, especialmente en la temporada aérea de verano —de abril a octubre—, cuando la oferta de vuelos internacionales es mayor. Fuera de estas fechas, Madrid-Barajas sigue siendo la opción principal para ellos, aunque la realidad geográfica es la que es: a Madrid son cuatro horas de viaje, el doble que a Santiago.
A similar distancia a la capital gallega están hoy los aeropuertos de Asturias o de A Coruña, pero con muchos menos vuelos en sus pantallas; y la opción más cercana a Ponferrada es León, una terminal casi doméstica sin apenas oferta a lo largo del año.
No solo cuestión de tiempos
El tiempo de desplazamiento marca muchas veces la planificación del viaje. Pero no es el único factor determinante, ya que también juega un papel fundamental la comodidad. Una vez se complete la A-54, el trayecto entre el Bierzo y Santiago cumplirá ambos parámetros: rápido y cómodo, ya que será 100% por autovía.
Hoy, en las condiciones actuales, el viaje en coche entre Santiago y Ponferrada ronda las 2 horas y 15 minutos. Se estima que con la A-54 lista y los límites de velocidad a 100 por hora de Guntín ampliados a 120, como se pidió al Gobierno, ese desplazamiento se reduzca en media hora, lo que dejará Santiago-Ponferrada por debajo de las dos. Y si la referencia es el aeropuerto de Lavacolla, los bercianos aún ahorran 10 minutos más.
En el horizonte de esas dos horas y cuarto de coche también aparecen ciudades como Oviedo, A Coruña o incluso Ourense —con mucho peor carretera—, pero a nivel aeroportuario ninguna compite con Santiago, lo que refuerza ese potencial turístico de la capital gallega para los bercianos de cara ya a este mismo verano.
«León no tiene vuelos»
«Madrid y Santiago ya son hoy los aeropuertos de referencia para la gente del Bierzo, porque Asturias, A Coruña o León tienen menos vuelos. Madrid más a la hora de mover grupos grandes, pero Santiago tiene otras ventajas además de estar más cerca: su tamaño. Al final es más pequeño y hay más facilidad para moverse y se pierde menos tiempo, sumado a que está más cerca». Quien radiografía así el pensamiento berciano es Mónica, de la empresa Leontur de Ponferrada. Recuerda que Madrid está a casi cuatro horas y a Santiago se llega en la mitad.
El diagnóstico lo corrobora Inma, de la agencia de viajes Rosymar. «León no tiene apenas vuelos en la época de invierno, salvo a Barcelona y poco más. La gente del Bierzo a nivel particular tira principalmente de Santiago o incluso de Oporto», revela. «La tendencia de la gente de aquí, si va en coche, es la de tirar hacia A Coruña o Santiago, porque hacia Ourense la carretera N-120 está fatal». Otra cosa diferente es ir en autobús, «porque ahí llegas a la estación de Santiago y todavía tienes que moverte al aeropuerto, igual que en Oviedo hacia Avilés, mientras que el autobús a Madrid te deja directamente en el aeropuerto».
Ahora, en el Bierzo se habla de que la apertura de la A-54 les ahorrará 40 minutos a Santiago. Es una previsión muy optimista, aunque en las agencias de viajes bercianas lo tienen claro. «Cualquier avance en tiempo se notará».
«La ría de Noia tiene mejor tiempo que Miño»
La vieja campaña de Bierzo, quinta provincia galega certifica la relación histórica de ambos territorios. Más allá de ser limítrofes, los bercianos miran mucho a Galicia. Es cierto que en invierno tienen León y Lugo a idéntica distancia —algo más de una hora—y que tiran más hacia su capital provincial, pero una vez llegan julio y agosto, la situación cambia.
«Para ir a la playa hasta ahora se iba más hacia Miño, que está llena de bercianos en verano porque es la que más cerca nos queda», explican desde Leontur. Y por inercia, A Coruña también se beneficia de ese corredor de la A-6. «Pero si se abre la autovía directa a Santiago, las Rías Baixas también empezarán a ser una opción para nosotros; sobre todo porque el tiempo es mejor que en el norte», reflexiona desde la agencia Mónica. «Yo misma estuve en verano de 2025 en una playa de esa zona cerca de Santiago y la experiencia fue genial».
En Viajes Rosymar organizan excursiones a Miño. «A nivel turístico es nuestra playa de referencia y tenemos autobuses semanales en verano». Pero el foco está cambiando, ya que cada vez hay más gente del Bierzo y León con vivienda en las Rías Baixas. «Y cuando la autovía A-54 esté terminada es posible que haya más interés en la zona», admite.
Porque con la autovía completa, un vecino de Ponferrada estará en la ría de Noia en dos horas y cuarto. De ahí la importancia de abrir cuanto antes la A-54 entre Melide y Arzúa. Porque aunque sea con décadas de retraso, nunca 16 kilómetros tuvieron tanta importancia para Santiago.
