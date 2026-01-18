MÚSICA
Leticia Rey, cantautora de Vila de Cruces, estrena el vídeo de "Abrente",
Rodado en el Mosteiro de Carboeiro, en Silleda, dirigido por Pablo Goluboff, está entre la treintena de piezas nominadas a los premios Mestre Mateo
La cantautora Leticia Rey, natural de Vila de Cruces, y con un nuevo disco llamado Danza Luz, que presentó en Santiago el pasado diciembre, acaba de lanzar el videoclip de un tema titulado Abrente. El clip fue rodado en el Mosteiro de Carboeiro, en Silleda, dirigido por Pablo Goluboff, está entre la treintena de clips nominados en los premios Mestre Mateo.
La gala de entrega de esos galardones Mestre Mateo se realiza el próximo 21 de marzo en Lugo y el plazo de votación estará abierto hasta el miércoles 28 de enero a las 14:00 horas.
Más allá de lo sonoro
Danza Luz es un disco concebido y publicado originalmente en formato físico, pero su autora busca darle un empaque más allá de lo sonoro con cuidadas piezas como ese video.
"A peza non ilustra só a canción, senón que a prolonga: a luz filtrándose pola pedra, a quietude que antecede ao movemento e a cámara que se achega á artista desde unha intimidade chea de respiración crean un espazo onde música e imaxe comparten a mesma pulsación", detallan desde su equipo,
Durante su reciente actuación en Compostela, el pasado 12 de diciembre en el Teatro Principal, Leticia Rey cantó acompañada de una banda formada por Iago Mourinho, al piano; Vadím Yuchnevich, al acordeón; y Benxamín Otero, al cuerno inglés; para hilar una actuación con Estefanía Gómez, en la dirección escénica y la dirección de movimiento; Nacho Martín, en las luces; y Carolina Díguele, en la escenografía.
