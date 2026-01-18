La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney

Silvia Intxaurrondo, periodista estrella de TVE, visita Santiago esta semana. Presenta su primera novela ("Solas en el silencio") el viernes 30 de enero en el Salón Olivo del Hotel Araguaney (Alfredo Brañas, 5), a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Estreno como novelista

"Solas en el silencio" es su debut literario. Es una historia "que ahonda en el amor incondicional y en la lucha por sobrevivir a un destino ya escrito", según detallan desde su editorial, Harper Collins. Su trama se sitúa en tierras vacas, en Sopuerta, donde "unos feligreses enfilan el camino hacia la iglesia para escuchar la misa de domingo y miran de reojo a Sole y a su hijo Joxean, un joven encerrado en la mente de un niño de cinco años..."

Buena audiencia

Silvia Intxaurrondo visita Compostela invitada por la Fundación Araguaney. En la actualidad, conduce "La Hora de La 1 (TVE), que se emite de lunes a viernes a las 07:50 en La 1 (TVE) como programa de entrevistas, debate y análisis de la actualidad política y social. La pasada semana, dicho formato promedió un 20 % de cuota de pantalla con una media de 400.000 espectadores.

La multipremiada comunicadora donostiarra hablará en Compostela durante un acto donde será presentada por Jesús A. Núñez Villaverde codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah).

Premios y gran eco en redes

Periodista, licenciada por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe y Máster en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, empezó su carrera en la radio, en "Hoy por Hoy" (Cadena SER). En televisión, ha dirigido y/o presentado espacios informativos y programas de actualidad en TVE, Cuatro, CNN+, ETB y Telemadrid.

Silvia Intxaurrondo suma 127.000 followers en su perfil de Instagram, donde se define como "periodista, curiosa y madre de dragones". En X acumula un seguimiento de 202.000 personas.

Galardonada con el premio Ondas de Televisión 2023 a la Mejor Presentadora, en 2025 sumó distinciones como el Haciendo Historia, otorgado por la Comunidad de Madrid, entre más reconocimientos como el de Novela Revelación del Año en los premios Un Año de Libros de El Corte Inglés (ECI), donde a su vez se galardonó a David Uclés, Javier Cercas y Luis Alberto de Cuenca, entre más protagonistas.