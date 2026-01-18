Polémica en Santa Marta por una obra autorizada junto a un hórreo centenario

Un hórreo construido en la década de 1830 en el número 4 de la Travesía de Santa Marta de Abaixo, y previsiblemente el último que sobrevive dentro del casco urbano de Santiago, se ve ahora «amenazado» por la construcción, a tan sólo dos o tres metros, de un edificio destinado a viviendas.

«O pasado mes de agosto, sen previo aviso, comezaron a escavar nun trozo de terreo a carón do hórreo centenario e percibimos como as obras lle estaban afectando aos cimentos do hórreo e á casa duns parientes que non está agora habitada», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO Elena Seoane, propietaria del hórreo catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El Concello de Santiago había autorizado la construcción de un nuevo edificIo de unos 12 metros de altura para viviendas en tres alturas, un bajo comercial y un sótano, si bien una reclamación de la propietaria a Raxoi hizo que desde Urbanismo se paralizase la obra.

Elena Seoane había puesto además una denuncia ante la Subdirección Xeral de Patrimonio, ya que según apunta, «dende o ano 2016 a lei indica que preto de hórreos ou cruceiros non se pode facer ningunha obra nova». A esto se sumaría el hecho de que la construcción centenaria se sitúa «a menos de vinte metros» del Camiño Portugués.

Tras meses sin maquinaria pesada en la zona, la propietaria del BIC recibió hace tres semanas una comunicación del Concello haciendo referencia a que volvían a dar el consentimiento a la promotora para continuar con las obras. «Volve a haber camións de alto tonelaxe e excavadoras removendo todo e nós estamos co medo de que se nos veña todo abaixo», dice, algo que «non entende porque estaba claramente decidido que era unha ilegalidade».

Por ello han interpuesto recientemente un recurso de alzada a esperas de obtener una resolución positiva. «Como empecen cos cimentos despois non vai haber nada que facer», apunta.

Los pasos dados por el Concello tras la denuncia de la propietaria

La denuncia interpuesta ante Patrimonio por la propietaria del hórreo llegara al Concello a finales de agosto, y el 15 de septiembre los técnicos de Urbanismo corroboraron tras una inspección, «que as obras estaban paralizadas consonte ao ordenado». Al siguiente mes, en octubre, los mismos técnicos hacen un informe de la documentación aportada por los arquitectos de la promotora de las obras, con las actuaciones llevadas a cabo y «validan o seu contido e alcance e consideran que fican garantidas as condicións de seguridade relativas ás obras», apuntan desde Raxoi.

Posteriormente, en noviembre, el Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística informó de que «tras as comprobacións e revisións oportunas, non se atopan inconvenientes para levantar a suspensión da obra».

Desde el Concello de Santiago aseguran que en el expediente del título habilitante están incorporados los informes favorables de la arqueóloga municipal, de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta y de la arquitecta municipal.