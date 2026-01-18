Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EXPOSICIONES

¿Cómo será la belleza en el año 3000? La exposición ‘Mundo expandido' reflexiona en Santiago entre lo físico y lo virtual

Proyecto de Telefónica, se abre el 4 de febrero en la Cidade da Cultura con entrada libre y piezas inmersivas, videojuegos y de realidad aumentada

Plano de 'Augmented reflections' y de Johanna Jaskowska, pieza de la muestra ‘Mundo expandido. Entre lo físico y lo virtual’, que llega a Santiago el 4 de febrero.

Plano de 'Augmented reflections' y de Johanna Jaskowska, pieza de la muestra ‘Mundo expandido. Entre lo físico y lo virtual’, que llega a Santiago el 4 de febrero. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

La exposición Mundo expandido. Entre lo físico y lo virtual se inaugura el 4 de febrero en el Museo Centro Gaiás, donde se podrá ver con entrada libre hasta el 30 de agosto. Es un proyecto de la Fundación Telefónica cuya estancia en Santiago representa la primera itinerancia en España tras verse antes en Madrid y Lima.

Fundación Telefónica

La muestra busca «analizar esas tecnologías que, cada vez más, tienen la capacidad de expandir nuestra realidad», según detalló la responsable de Exposiciones y Colecciones en la Fundación Telefónica, Maria Brancós Barti, en un especial ofrecido por TVE. A través de 80 piezas, entre las que se encuentran desde objetos históricos de los siglos XVIII y XIX, a instalaciones inmersivas, videojuegos, aplicaciones de realidad aumentada y reflexiones sobre el metaverso de diversos artistas nacionales e internacionales, la exposición Mundo expandido. Entre lo físico y lo virtual explora la pulsión humana por habitar mundos simulados.

Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la relación actual entre la realidad física y los mundos virtuales, y sobre sus implicaciones éticas, filosóficas, legales, sociales y económicas.

Una caja especial

Entre el contenido, destacan propuestas como Wooden box, de Soliman López, formada por una serie de cubos, desde uno de madera a otro de luz (donde cada usuario entra y se ve representado en otro cubo virtual) o el grupo de las imágenes tridimensionales que perciben los coches autónomos al escanear las calles de Londres, vehículos que disparan millones de rayos láser por segundo, evocación que hacen los ScanLAB Studios y que también es parte de la muestra.

Vista de la muestra en Madrid

Vista de la muestra en Madrid. / Cedida

Agencia de modelos digitales

Igualmente se incluye una obra de Johanna Jaskowska (creadora del filtro de belleza Beauty3000) llamada Augmented reflections, cocreada con la artista Ines Alpha y compuesta por tablets y filtros de realidad aumentada para reflexionar sobre como podría ser la belleza en el año 3000. Ese montaje ofrece filtros para que las personas visitantes puedan experimentar y plantea lo que supone construir una identidad digital, abordando el caso de una agencia de modelos digitales para ver lo que puede suponer en términos psicológicos y de relaciones interpersonales.

Regular una comunidad digital

Metaverso, internet inmersivo, barreras entre mundo físico y virtual, el debate sobre cómo regular una comunidad digital, los nexos entre ciencia, tecnología y arte sobre la perspectiva, son otros polos del proyecto expositivo que abre el programa anual del Museo Centro Gaiás.

La muestra Mundo expandido. Entre lo físico y lo virtual contará además en el Gaiás con un programa paralelo de visitas guiadas y también otras de afán didáctico, especialmente destinadas a grupos escolares.

TEMAS

