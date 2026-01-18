Los sindicatos del transporte solicitan reunirse con la patronal: «Agardamos unha proposta seria»

Con el objetivo de desbloquear el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, los sindicatos CIG, UGT y CCOO han decidido solicitar una mediación en el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales (AGA). Lo han hecho el pasado viernes 16 de enero, tras el séptimo día de huelga y en estos momentos «estamos pendentes de que a patronal acepte». Así lo asegura en conversación con EL CORREO GALLEGO, el delegado sindical del transporte urbano en Santiago, Hugo Antunes.

Estación intermodal sin autobuses ni usuarios en la séptima jornada de huelga de autobuses el pasado viernes. / L.R.

En estas últimas semanas no estaba abierta una mesa de negoaciación ni tampoco se estableció ningún tipo de contacto entre las partes. Así, Antunes considera que con este nueve paso «demóstrase a boa predisposición por parte do colectivo de viaxeiros». Ahora, los trabajadores aguardan a que la patronal «veña cunha proposta seria e que cumpra o que se viña solicitando», que se traduce en una mejora de las condiciones laborales y salariales. Asimismo, buscan que la Xunta «estea ao corrente do tema e medie para solucionar un conflicto que está tendo tanta repercusión nos traballadores».

Tres nuevas jornadas de paro

Pendientes de que se acepte la mediación para así conocer la postura de la patronal, lo que llevaría a los trabajadores a reunirse en asambleas, el plan de movilizaciones continúa adelante. Así, habrá paro este lunes y martes, 19 y 20 de enero y el viernes día 23. De seguir sin avances en las negociaciones para alcanzar un convenio colectivo «digno», la huelga pasaría a ser indefinida desde el 2 de febrero.