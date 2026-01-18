La transformación del conector central de Santiago: 22 equipos presentan sus propuestas y solo 5 pasarán a la final

La primera fase del Concurso Internacional de Ideas impulsado por el Concello de Santiago para recabar propuestas sobre la transformación del conector central de la ciudad se ha desarrollado con un elevado nivel de participación, lo que da idea del interés despertado entre los profesionales en torno a esta actuación. De hecho, han sido un total de 22 los equipos que han presentado sus proyectos para esta zona de la capital gallega.

Convocado el certamen el 17 de septiembre por Raxoi, el alto interés llevó al consistorio de Santiago a ampliar el plazo de presentación de dichas propuestas hasta el 9 de enero.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, no ocultaba su satisfacción por la respuesta, señalando que «estamos moi contentos co nivel de participación».

El concurso de ideas para el conector central de la ciudad entra en su segunda fase. / C. S.

Actuación en 46.000 metros cuadrados de extensión

El objetivo de este concurso se centra en las propuestas de actuación para una extensión de casi 46.000 metros cuadrados, mediante la que se busca que contribuya a definir la Compostela de las próximas décadas.

El conector central enlaza el Campo de San Clemente y la rúa de Santa Clara a través de la zona monumental, incluyendo dentro de esta extensión espacios destacados para la propia ciudad, como es el caso de la Praza de Galicia o Porta do Camiño.

Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, serán los miembros del jurado los encargados de seleccionar los cinco equipos que finalmente pasarán a la segunda fase.

En ella deberán desarrollar sus propuestas de intervención en el conector central, presentando un anteproyecto de actuación.

50.000 euros para el ganador

De esos cinco, el equipo que resulte ganador de este concurso internacional de ideas recibirá una cuantía de 50.000 euros por su participación, mientras que los otros cuatro restantes recibirán 30.000 euros cada uno de ellos.

El jurado, formado por destacados expertos, está presidido por el prestigioso arquitecto urbanista José María Ezquiaga.

Doctor arquitecto, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Complutense, es profesor de Urbanismo y responsable desde 2016 del grupo de investigación Nuevas Técnicas, arquitectura, ciudad en dicha universidad. Preside la Asociación Española de Técnicos Urbanistas desde 2018 y es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.