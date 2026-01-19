La actriz Sara Casasnovas anuncia un concierto en Santiago al frente del grupo rock Lobeira

Lobeira, el grupo de rock que lidera como cantante y letrista la premiada actriz gallega Sara Casasnovas, ofrecen un concierto en Santiago el viernes 23 de enero en el pub Riquela Club (20:30 horas, con taquilla inversa: acceso gratuito para que cada quien pague lo que crea oportuno al acabar el show).

Actriz y cantante

Sara Casasnovas está a la voz de la banda y firma además las letras en un proyecto que comparte con Alfonso Rajado 'Phono' (guitarras / sintetizadores), Félix García (batería) y Jorge Hernández (bajo / sintetizadores).

El sonido de Lobeira tanto abriga ecos de psicodelia como de garage, con canciones que hilan un primer disco de estudio de próximo lanzamiento, un trabajo que lleva por nombre La maleta sigue allí (Beatclap Music), con la producción de Carlos Nombela.

Filosofía

En abril del pasado año, la actriz ourensana, vinculada a Santiago en distintas épocas, resumía en sus redes sociales el alma de un naciente proyecto musical: "'Y la maleta sigue allí', son unas botas con la suela rota del trote tras un viaje liberador. Dice Charlie Parker que la música nace de la propia experiencia, de la sustancia de tus pensamientos, que solo así brotará de tu instrumento... sea lo que fuere aquí seguimos, cayéndonos y levantándonos con la siguiente melodía. Lobeira salimos de la guarida..."

Antes del nacimiento de Lobeira, Sara Casasnovas, tuvo experiencias previas como una colaboración con Adrián Seijas (músico coruñés conocido por su trabajo al lado de Xoel López, entre otras experiencias). Y ya en 2025, la actriz lanzó bajo su nombre Delito común, canción escrita en México cuyo videoclipo está entre la treintena de piezas nominadas a los premios Mestre Mateo.

Documental sobre el acoso que sufrió

A nivel cinematográfico, Sara Casasnovas es parte de elenco de Romería, la tercera película de Carla Simón, con quien la presentó en Cannes. Y, por otro lado, impulsa un documental llamado Alevosía, idea promovida desde la productora The Blue House Films (A Coruña) cuya sinopsis habla de "Un fan se enamoró del personaje que interpreté en una telenovela y, obsesionado con poseerlo, intentó matarme', argumento que la propia intérprete gallega conoce en primera persona, ya que protagonizó un caso de acoso. Ese es un largo con un presupuesto estimado de 1.500.000 euros, según detalla la ficha de los proyectos seleccionados por la Plataforma Rampa (una actividad promovida por el Festival de Cine por mujeres, subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte).