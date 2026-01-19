Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 19 de enero, en Santiago?

Charla de Francisco Fernández Rei en el Ateneo

El Ateneo de Santiago programa hoy en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19), a las 19:30 h., una conferencia titulada O Atlas Lingüístico Galego: 50 anos despois, que estará impartida por Francisco Fernández Rei, catedrático emérito de la USC e investigador del Instituto da Lingua Galega. Se hace con acceso exclusivo para personas ateneístas hasta las 19.20 horas y a partir de entonces hay acceso libre hasta completar la capacidad de la sala (un centenar de sillas). Y mañana, ahí mismo, se proyecta Arima, una película de la cineasta Jaione Camborda que está protagonizada por la actriz Melania Cruz, intérprete que estará presente para hablar de esta historia rodada en 2019. Se ofrece con entrada libre.

Exposicion Ficcions especulativas / Santi Alvite

Muestra en Fonseca con artistas que utilizan la ciencia ficción

El Colegio de Fonseca acoge la exposición Ficcións especulativas, una muestra colectiva que explora cómo los artistas contemporáneos utilizan la ciencia ficción, los sueños y los oráculos como herramientas para construir visiones alternativas del mundo y del porvenir. La muestra, que inauguró la vicerrectora de Estudiantes y Cultura, Pilar Murias, está comisariada por Aránzazu Pérez Indaverea, Guillermo Rodríguez Alonso, Abraham Cena Núñez y Federico L. Silvestre.

Inauguración de la muestra de María Fortes Blanco.

El Centro Empresarial do Tambre acoge una exposición de la artista pontevedresa María Fortes Blanco, formada por 30 piezas. «O que para moitos é residuo, para min é a materia prima dunha mensaxe de esperanza e compromiso», explica la creadora de esta muestra llamada Fortes Sentires. Se inaugura a las 20 horas, y podrá visitarse hasta el 12 de febrero en horario de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 horas y de 16 h. a 19 h. (Aconsejan avisar antes: 981-552850).

Una de las esculturas de Asorey que se pueden contemplar en la Cidade da Cultura / Antonio Hernández

El universo artístico de Asorey

El Museo Centro Gaiás (planta 3) ofrece hasta el 5 de abril una muestra llamada Francisco Asorey, una recuperación necesaria, cita con entrada libre. La exposición cuenta con un programa de visitas comentadas gratuitas que se pueden reservar en la web www.cidadedacultura.gal. Miguel Fernández-Cid es el comisario y Carmen Asorey, la coordinadora. ECG