Aplausos para la vuelta de David Fiuza y la Banda Municipal de Música de Santiago

La Banda Municipal de Música de Santiago (BMSC) abrió este domingo en el Teatro Principal el segundo ciclo de conciertos de la presente temporada, y lo hizo con una aplaudida cita especial, ya que supuso la vuelta a la batuta de David Fiuza como director. Se realizó un recital llamado Gallaecia XXI, con piezas gallegas y la colaboración de la Federación Galega de Bandas de Música Populares mediante el estreno de las obras premiadas en su Concurso Galego de Composición (2025 ), creadas por de Sergio Rodríguez y Óscar Musso.