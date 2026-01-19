Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplausos para la vuelta de David Fiuza y la Banda Municipal de Música de Santiago

Se realizó un recital llamado 'Gallaecia XXI', con piezas gallegas y la colaboración de la Federación Galega de Bandas de Música Populares

Concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago, este domingo, en el Teatro Principal.

Concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago, este domingo, en el Teatro Principal. / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

La Banda Municipal de Música de Santiago (BMSC) abrió este domingo en el Teatro Principal el segundo ciclo de conciertos de la presente temporada, y lo hizo con una aplaudida cita especial, ya que supuso la vuelta a la batuta de David Fiuza como director. Se realizó un recital llamado Gallaecia XXI, con piezas gallegas y la colaboración de la Federación Galega de Bandas de Música Populares mediante el estreno de las obras premiadas en su Concurso Galego de Composición (2025 ), creadas por de Sergio Rodríguez y Óscar Musso.

