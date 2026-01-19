Aplausos para la vuelta de David Fiuza y la Banda Municipal de Música de Santiago
Se realizó un recital llamado 'Gallaecia XXI', con piezas gallegas y la colaboración de la Federación Galega de Bandas de Música Populares
Santiago
La Banda Municipal de Música de Santiago (BMSC) abrió este domingo en el Teatro Principal el segundo ciclo de conciertos de la presente temporada, y lo hizo con una aplaudida cita especial, ya que supuso la vuelta a la batuta de David Fiuza como director. Se realizó un recital llamado Gallaecia XXI, con piezas gallegas y la colaboración de la Federación Galega de Bandas de Música Populares mediante el estreno de las obras premiadas en su Concurso Galego de Composición (2025 ), creadas por de Sergio Rodríguez y Óscar Musso.
