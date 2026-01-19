‘Buen Camino’: la película rodada en Santiago que arrasa en Italia

La película Buen Camino, rodada en Santiago el pasado otoño, arrasa en los cines de Italia. Solo en su estreno, el día de Navidad, recaudó casi 5,7 millones de euros, lo cual supone un récord de recaudación en un 25 de diciembre, pulverizando así la anterior marca, que atesoraba Natale a New York, con 3.045.296 euros. «Además de la recaudación, también destacan la media por copia de 7.744 euros y, sobre todo, la cuota del 78,8% sobre la recaudación total del día, que fue de 7.195.899 euros. Desde hace 14 años, en el día de Navidad, la taquilla no superaba los 7 millones de euros», recoge el periódico italiano Il Messaggero. Además, tras su estreno, ya se ha convertido en la película más taquillera de la historia en Italia, con una recaudación que supera los 68,8 millones de euros, y ya ha destronado a Avatar.

Escrita por Gennaro Nunziante y Luca Medici –cuyo nombre artístico es Checco Zalone–, y dirigida por el propio Nunziante, el fime cuenta la historia de Checco (Checco Zalone), un millonario mimado que, tras la desaparición de su hija adolescente, inicia el Camino de Santiago, en un viaje lleno de dificultades, descubrimientos y una oportunidad única de reconectar con ella. El rodaje incluyó, además de Santiago, otras localizaciones como Saint Jean Pied de Port, Pamplona o Fisterra.

Esta película supone el esperado regreso de la icónica dupla creativa que revolucionó la comedia italiana moderna con títulos como Quo Vado?, Sole a catinelle y Che bella giornata, todas éxitos rotundos de taquilla.

Productora gallega para el casting

Además, Alén Filmes, una productora audiovisual gallega con sede en Vigo, se encargó del casting. Fundada en 2003 por Diego Méndez y Micaela Sinde, está especializada en figuración y producción para cine, series y publicidad, cuenta con más de 20.000 figurantes registrados y ha trabajado en títulos como Fariña, Rapa o 13 exorcismos.

Producciones cinematográficas, documentales, spots publicitarios...

Buen Camino es una muestra más del poder de atracción de Santiago para transformarse en un gran plató para producciones cinematográficas, documentales o spots publicitarios. Muestra de ello es que en 2024, y a la espera del balance oficial de 2025, igualó el récord de rodajes de 2022 al acoger a 54 producciones.

En este sentido, desde Santiago de Compostela Film Commission (SCFC) indican que Compostela es la ciudad gallega favorita del sector audiovisual: «Es donde más se rueda, según nuestras estimaciones». Este volumen de proyectos audiovisuales en 2024 se repartió entre empresas de España, Filipinas, Reino Unido, Japón, EE.UU, Puerto Rico, Canadá, Holanda, Alemania y Taiwán.