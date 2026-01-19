La huelga de autobuses de este lunes vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago

La huelga de transporte de viajeros por carretera entra en una semana decisiva. Este lunes los trabajadores llevan a cabo el octavo parón de los diez que hay programados hasta el próximo viernes y, tras los cuales, de no haber un avance en las negociaciones con la patronal, pasarán a ser indefinidos desde el 2 de febrero.

Por el momento y después de lo sucedido en jornadas anteriores, la previsión es que la huelga vuelva a poner en jaque el tráfico en Santiago. El viernes los piquetes impidieron que los servicios mínimos salieran de las cocheras de Amio y de las empresas que dan servicio en la comarca, provocando que miles de compostelanos tuvieron que 'buscarse la vida' para poder desplazarse hasta sus trabajos o para llevar a sus hijos al colegio.

Un autocar de los servicios mínimos sin poder salir de Amio durante una jornada de huelga / Antonio Hernández

También hubo retenciones en las inmediaciones del Hospital Clínico. Decenas de conductores colapsaron a media mañana los accesos al CHUS ante la imposibilidad de hacerlo en transporte urbano, formando largas colas que por momentos llegaron a la media hora de espera. Una situación que seguramente vuelva a repetirse este lunes, y que se verá agravada por la llegada de un nuevo frente frío que dejará lluvias en la capital de Galicia durante la mañana.

El acceso al CHUS por la rúa da Cantaleta colapsado el pasado viernes / David Suárez

Los sindicatos solicitan reunirse con la patronal

Durante la jornada de huelga del pasado viernes, los sindicatos decidieron solicitar una mediación con la patronal mediante el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales (AGA), con el objetivo de desbloquear el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña.

Los piquetes impidiendo la salida de los servicios mínimos durante una jornada de huelga en diciembre / Antonio Hernández

Una propuesta por la que, tal y como aseguró este domingo a EL CORREO GALLEGO el delegado sindical del transporte urbano en Santiago, Hugo Antunes, todavía «estamos pendentes de que a patronal acepte».

Tres nuevas jornadas de paro