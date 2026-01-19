TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
La huelga de autobuses de este lunes vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago
El pasado viernes los piquetes impidieron que los servicios mínimos salieran de Amio y de las empresas que dan servicio en la comarca
Miles de compostelanos tuvieron que buscar una alternativa para poder desplazarse hasta sus trabajos o para llevar a sus hijos al colegio
La huelga de transporte de viajeros por carretera entra en una semana decisiva. Este lunes los trabajadores llevan a cabo el octavo parón de los diez que hay programados hasta el próximo viernes y, tras los cuales, de no haber un avance en las negociaciones con la patronal, pasarán a ser indefinidos desde el 2 de febrero.
Por el momento y después de lo sucedido en jornadas anteriores, la previsión es que la huelga vuelva a poner en jaque el tráfico en Santiago. El viernes los piquetes impidieron que los servicios mínimos salieran de las cocheras de Amio y de las empresas que dan servicio en la comarca, provocando que miles de compostelanos tuvieron que 'buscarse la vida' para poder desplazarse hasta sus trabajos o para llevar a sus hijos al colegio.
También hubo retenciones en las inmediaciones del Hospital Clínico. Decenas de conductores colapsaron a media mañana los accesos al CHUS ante la imposibilidad de hacerlo en transporte urbano, formando largas colas que por momentos llegaron a la media hora de espera. Una situación que seguramente vuelva a repetirse este lunes, y que se verá agravada por la llegada de un nuevo frente frío que dejará lluvias en la capital de Galicia durante la mañana.
Los sindicatos solicitan reunirse con la patronal
Durante la jornada de huelga del pasado viernes, los sindicatos decidieron solicitar una mediación con la patronal mediante el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales (AGA), con el objetivo de desbloquear el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña.
Una propuesta por la que, tal y como aseguró este domingo a EL CORREO GALLEGO el delegado sindical del transporte urbano en Santiago, Hugo Antunes, todavía «estamos pendentes de que a patronal acepte».
Tres nuevas jornadas de paro
Pendientes de que se acepte la mediación para así conocer la postura de la patronal, lo que llevaría a los trabajadores a reunirse en asambleas, el plan de movilizaciones continúa adelante. Así, habrá paro tanto este lunes como mañana martes, a los que se sumará el del próximo viernes día 23. De seguir sin avances en las negociaciones para alcanzar un convenio colectivo «digno», la huelga pasaría a ser indefinida desde el 2 de febrero.
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas