Fallece Maricarmen Mallo, viuda del músico y compositor Manuel Muñiz

La ciudad de Santiago suena este lunes 20 de enero en clave de re menor, para muchos la nota más triste e indicada para expresar una profunda melancolía o tristeza. Y ese es el estado de ánimo que vive la capital gallega para despedir a Maricarmen Mallo Lamas, con la que se marcha un pedazo de la banda sonora de la ciudad.

Criada en Santiago junto a otros cuatro hermanos y vecina del Ensanche, Maricarmen Mallo era la viuda de José Manuel Muñiz Tubío, histórico director de la Banda Municipal de Santiago y, sobre todo, de la emblemática Orquesta Compostela, a la que llevó a girar por 22 países del mundo, situando la música gallega en el mapa. Él falleció en julio de 2011 y este lunes, casi quince años después, la familia comunicó la muerte de su esposa Maricarmen, quien lo acompañó durante buena parte de su carrera y protagonizó junto a él historias, libros y homenajes.

"Un día me dijo: primero la música, después tú"

Uno de los actos más mediáticos en el que Maricarmen Mallo fue protagonista fue el homenaje póstumo que le brindó el Concello de Boiro a Manuel Muñiz en 2016, cinco años después de fallecer, cuando tenía 81. Esa localidad de O Barbanza era la tierra natal del artista y allí se le recordó en un acto que incluýó la proyección de un vídeo donde su esposa contaba cómo se habían conocido.

"Él era amigo de la familia. Fuimos muy amigos durante 15 años. Pero nunca pensé en casarme con él", relataba. "Tras casi dos años de novios, nos casamos. Un día me dijo: primero la música y después tú. Aunque, en realidad, me quiso siempre mucho. Y yo a él".

Maricarmen Lamas, en el homenaje de Boiro en 2016. / Cedida

Una figura imprescindible

Manuel Muñiz es una figura imprescindible de la música gallega. Trombonista y trompetista, fue profesor de la Banda Municipal de Santiago, en la que ingresó con solo 16 años. Aunque fue cuando se hizo cargo de la Orquesta Compostela, en 1951, cuando se disparó su proyección, al convertir al grupo en uno de los más reconocidos del parorama nacional e internacional, ya que llegó a girar con ella por más de una veintena de países.

En su faceta de compositor, su ópera prima es Galicia, terra meiga (1973), así como el himno de la SD Compostela. Sin embargo, compuso canciones para Ana Kiro, Pili Pampín, Sabela o el berciano Miguel Torres, uno de los cantantes históricos de la Compostela.

Funeral este martes en Boisaca

Los restos de Maricarmen Mallo Lamas se velan en la sala Quintana del Complejo Funerario Apóstol Santiago, en cuya capilla se celebrará el funeral esta tarde de martes a las 17.15 horas (cinco y cuarto). Acto seguido se oficiará el entierro en el cementario de Boisaca, donde reposan los restos de su marido.