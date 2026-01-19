Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo Catedral de Santiago rompe un récord histórico con más de 446.000 visitantes

La principal novedad del 2025 fue la apertura parcial del Museo Diocesano, en el antiguo monasterio de San Martiño Pinario

Visita que las autoridades realizaron al nuevo Museo Diocesano de Santiago con motivo de su inauguración oficial.

Visita que las autoridades realizaron al nuevo Museo Diocesano de Santiago con motivo de su inauguración oficial. / Jesús Prieto

Agencias

El Museo Catedral de Santiago de Compostela cerró el año 2025 con 446.518 visitantes, un 4% más que el año anterior, lo que marca un récord histórico, según ha informado la propia Catedral en un comunicado. Esta cifra incluye las visitas a salas y espacios de la colección permanente, visitas guiadas a las cubiertas del templo y Torre de la Carraca, las visitas al Pórtico de la Gloria y las visitas al conjunto monumental de la Colegiata de Sar.

La principal novedad del 2025 fue la apertura parcial del Museo Diocesano, en el antiguo monasterio de San Martiño Pinario, un nuevo espacio cultural que, desde este enero, se puede visitar completo. En la primavera pasada se abrió el espacio de la iglesia y sacristía, y en verano se abrió la sala de las tullas y el coro alto.

La Catedral ha destacado el crecimiento de las visitas nocturnas (un 17 % con respecto al año anterior), un tipo de visita cada vez más demandada, que tiene la ventaja de hacerse en un ambiente más tranquilo. Además, durante el año 2025, se potenció la presencia del Museo en las redes sociales, con la emisión en vídeos en directo de visitas a espacios singulares, así como la divulgación de breves vídeos que recorrieron varios aspectos de las colecciones de arte de la Catedral, todos ellos disponibles en su canal de Youtube.

Por último, ha puesto en valor la visita de casi 13.000 escolares, que participaron en los programas educativos que desarrolla el Museo, un aspecto que se viene potenciando últimamente con la realización de nuevos materiales y actividades de ayuda a alumnos y profesores. Este año, en concreto, gracias a la colaboración de la Diputación de A Coruña, se desarrolló un programa de visitas guiadas para escolares centradas en la figura del Mestre Mateo, con materiales específicos para cada edad.

Del mismo modo, se organizaron visitas didácticas con centros educativos al MuSar -Museo Colexiata de Sar-, para conocer la figura del Arzobispo Bernardo II, que vivó en el siglo XIII y cuyo sepulcro es el más antiguo conservado de un prelado compostelano.

