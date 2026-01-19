Las obras de modernización del Parador de Santiago obligan a cerrar la histórica puerta principal

Las obras de conservación en marcha en el Hostal dos Reis Católicos, en Santiago, han obligado a cerrar la emblemática puerta principal. Esta situación se prolongará varias semanas, y hasta su reapertura se ha habilitado la puerta situada en el lateral de la fachada que da a la Praza do Obradoiro, en la esquina con la rúa San Francisco, a tan solo unos metros del acceso principal.

El histórico edificio que alberga el Hostal dos Reis Católicos está inmerso en un «ambicioso proceso de modernización», tal y como subrayaba el pasado mes de abril la presidenta de Paradores durante una visita a las obras del plan de reforma que se lleva a cabo en el parador compostelano. «Es uno de los emblemas de nuestra red. Más de 36 millones de euros de inversión van a permitirnos modernizar sus instalaciones, reforzar su sostenibilidad y, sobre todo, preservar su incalculable valor histórico y artístico. Esta inversión no es solo una actuación sobre un edificio; es una apuesta decidida por el patrimonio, por el futuro del turismo de calidad en España y por el legado que queremos dejar a las próximas generaciones», destacaba Raquel Sánchez.

Las obras se prolongarán a lo largo del primer semestre de 2026 / ECG

Las obras ya en marcha en el Hostal se enmarcan dentro del proceso de transformación que está impulsando Paradores con el foco en la celebración de su centenario, en 2028, con un plan que va a suponer la reforma de más del 50% de sus edificios y «una inversión de más de 250 millones de euros para mejorar la experiencia de los clientes desde todos los puntos de vista: accesibilidad, sostenibilidad, interiorismo y conservación de los edificios más emblemáticos impulsando un modelo de turismo que protege y enriquece el entorno».

Primera fase

En el caso concreto del Hostal, Turespaña invertirá 19 millones de euros, de los que 12,6 se ejecutan con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Paradores, por su parte, invertirá 17 millones para mejorar, modernizar y hacer más sostenible el edificio. Las actuaciones previstas en la primera fase se prolongarán hasta junio de 2026 y se centran en las fachadas sur -el magnífico ejemplo plateresco que da a la Plaza del Obradoiro-, este y oeste; en la lonja, los aleros monumentales; los patios San Juan y San Marcos y la capilla real.

Buque insignia

El Hostal dos Reis Católicos, inaugurado como hotel en 1954, es uno de los buques insignia de Paradores. En 2024, fue el establecimiento que más facturó de toda la Red. En este periodo, alcanzó un índice de ocupación del 83%. A lo largo de 2024, superó los 37.000 clientes alojados, sobre todo extranjeros, procedentes en su mayoría de Estados Unidos.