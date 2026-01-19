Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El periodista Enric Juliana da una charla este martes en el Casino

Es parte del grupo de personas galardonadas con el premio de ensayo

Enric Juliana / B. Ramon

Xabier Sanmartín

Santiago

El periodista catalán Enric Juliana da una charla este martes en Santiago gracias al ciclo de conferencias de los ensayos ganadores del premio Encontros de Compostela de reflexión e pensamento. Incluye tres obras: Abril é un país, de la periodista gallega Tereixa Constenla; La depresión es la pérdida de una ilusión, del psiquiatra argentino J. D. Nasio; y España: el pacto y la furia, de Juliana.

Idea promovida por la asociación cultural Casino de Santiago (con colaboración de la Consellería de Educación), su sede recibe el 20 de enero a Enric Juliana, que interviene a las 19 horas, con entrada libre, como en las charlas de Constenla (3 de marzo) y J. D. Nasio (15 de abril). Juliana (Badalona, 1957) publica España: el pacto y la furia por medio de Arpa Editores y aborda en sus 624 páginas el mundo de la política española de los últimos 20 años.

