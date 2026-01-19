Medio millar de aspirantes a sanitarios se juegan en Santiago el futuro de su formación especializada

En plena cuenta atrás para un examen en el que sus aspirantes se juegan el futuro de su formación sanitaria especializada –puesto que además de tener que pasar el corte para acceder a una de las 12.366 plazas que se ofertan en esta ocasión, su nota determinará las posibilidades reales de elección de cada participante-, las cuatro sedes de Santiago se preparan ya para albergar una prueba selectiva que en Galicia solo se llevará a cabo en esta ocasión en Compostela, si bien en años anteriores Vigo también había sido seleccionada por el Ministerio de Sanidad.

Tras un proceso no exento de críticas por lo que la Asociación MIR España ha llegado a calificar como un caos sin precedentes, y en el que se retrasó hasta el pasado jueves por la noche la publicación de la lista definitiva de los admitidos para presentarse a las pruebas, en total serán 35.503 las personas que concurran en esta edición, de las cuales 588 lo harán en la capital gallega, lo que la sitúa en octavo lugar por número de aspirantes, siendo 431 de nacionalidad española y 157 extranjera.

En cuatro facultades de la USC

Serán convocadas a una de las 31 mesas dispuestas en cuatro facultades de la Universidade de Santiago (USC)–Medicina (8), Derecho (13), Ciencias Políticas e Sociais (6) y Relacións Laborais (4)–, en las que comenzarán a ser llamadas a partir de las 13:30, comenzando el examen a las 14:00 horas.

A partir de ahí y una vez se hagan públicos resultados y nota obtenidos por cada uno de los aspirantes, comenzará el proceso para elegir alguna de esas 12.366 plazas de formación sanitaria especializada, entre las que se incluyen las de Medicina (9.276), Farmacia (362), Enfermería (2.279), Psicología Clínica (280), Química (29), Biología (83) y Física (57), empezando desde la mejor nota registrada hacia abajo.

Cuarenta plazas en Santiago para médicos de familia

En el caso de Galicia, en total son 772 las plazas que se ofertan para el conjunto de las especialidades convocadas al examen del próximo sábado, de las cuales 161 se encuadran dentro del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Medicina familiar y comunitaria sigue siendo la que tiene mayor capacidad, con cuarenta plazas para futuros médicos y otras catorce para futuros profesionales de enfermería familiar y comunitaria. En salud mental son doce las plazas totales, distribuidas en Enfermería de salud mental (4), Psicología clínica (3), Psiquiatría (4) y Psiquiatría infantil y de la adolescencia (1).

A ellas se suman las ochenta englobadas dentro del ámbito de las especialidades hospitalarias, así como las 6 de pediatría y 2 de enfermería pediátrica.

Estreno de Medicina de Urgencias y Emergencias

Como novedad, este año se incluye por primera vez la de Medicina de Urgencias y Emergencias, con 82 plazas en el conjunto del Estado, de las cuales seis estarán en Galicia y una acreditada en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Desde 2017 han obtenido plaza 3.160 alumnos de Medicina de Santiago

Por otra parte, y con respecto a los datos registrados en esta convocatoria anual de acceso a la formación sanitaria especializada por parte de los alumnos de la Facultad de Medicina de Santiago, desde la de 2017 hasta la última celebrada han obtenido plaza 3.160 estudiantes de la USC, superando 4.078 la nota de corte.

El número global de aspirantes de este grado durante dicho período fue de 4.395, siendo 4.719 los admitidos para la prueba.