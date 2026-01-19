Santiago impulsa el ascenso de visitas de los museos que gestiona la Xunta

Santiago fue clave durante el pasado año en el incremento de visitas de los museos gestionados por la Xunta de Galicia, según datos revelados ayer. La repercusión del contenido cultural ofrecido por el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, el de las Peregrinaciones y el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), ayudaron a elevar la cifra de asistentes en Galicia durante 2025 hasta 635.642, lo que supone un ascenso del 10% con respecto al ejercicio del año anterior. Sin embargo, el crecimiento anual se ralentizó, ya que entre 2023 y 2024, esa subida fue de hasta el 24 %.

Cidade da Cultura

Los museos gestionados por la Xunta de Galicia, un total de 14 equipamientos, recibieron en 2025 hasta 58.809 personas más que en durante el pasado año (saldado con 576.866).

En la nota de prensa de la Consellería de Cultura se subraya la influencia en ese balance que tuvo la oferta de la Cidade da Cultura, que superó la cifra de 2024 y logró 274.422 visitantes tanto con sus exposiciones como con otras propuestas culturales. Dicha cifra es, según la Xunta, la mayor de la historia de dicho equipamiento en la capital gallega.

Destacan en ese comunicado el tirón de exposiciones como Castelao. Mirar por Galicia, abierta del 26 de junio de 2025 al pasado 11 de enero, enmarcada en la programación del llamado Año Castelao y organizada con la asesoría y dirección histórica de Miguel Anxo Seixas Seoane, presidente de la Fundación Castelao; pero citan tambien la repercusión de la muestra Rafael Úbeda. Visión retrospectiva, (8 de abril - 7 de septiembre de 2025) con Pilar Corredoira como comisaria; y experiencias virtuales como Orixes (Un viaje virtual a donde comenzó todo), que, abierta al público entre el 28 de febrero y el 26 de octubre de 2025, coordinada por Carlos Seijo, del estudio gallego Maxina, a diferecia de las otras dos exposiciones citadas no era de acceso libre, ya que tenía entradas a 5 euros más gastos de gestión. A ese dato de récord de la Cidade da Cultura se suma su programa de exposiciones en itinerancia.

CGAC

Sin salir de Compostela, otro de los espacios más concurridos durante 2025 dentro del mapa museístico que gestiona la Xunta, fue el CGAC, que alcanzó 58.050 visitas en el último ejercicio (frente a las 55.030 de 2024). Brindó muestras como Mar Caldas: mujeres, trabajo y memoria; Priscilla Monge. Cuestiones de vida o muerte, o Concha Jerez/José Igés. Resignificaciones.

Museo das Peregrinacións

Respecto al Museo das Peregrinacións, situado en la Praza de Praterías y que celebró su décimo aniversario durante el año, su saldo de visitas se quedó en la franja de las 51.257 personas, lo que marca un bajón de casi el 10 %, ya que tuvo 60.986 asistentes en el ejercicio anual de 2024. Entre su oferta cultural del pasado año sobresale Kumbh Mela Prayagraj, con fotografías de Manuel Valcárcel (Piro), abierta del 10 de julio de 2025 hasta el próximo 27 de marzo.

Padrón

En cuanto a otros museos gestionados por la Xunta de Galicia cercanos a Santiago, la Fundación Camilo José Cela, situada en Padrón, contó con 5.659 visitantes en 2025 entre su colección permanente y otras iniciativas como Habitar o baleiro ou Doutorados Honoris Causa, dato que supone un ligero descenso ya que logró 4.890 visitas durante 2024.