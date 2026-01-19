Santiago necesita 4.540 pisos de alquiler protegido para llegar a la media europea

España es uno de los países de la UE que está a la cola en oferta de vivienda protegida, especialmente de alquiler. Y la situación en Santiago de Compostela todavía es más precaria. En la documentación que el Concello ha enviado a la Xunta para solicitar que el municipio sea declarado zona de alquiler tensionado se estima que la capital gallega necesitaría disponer de 4.540 nuevos pisos para llegar a la media europea. Sólo para alcanzar los porcentajes promedios en el Estado habría que construir 1.873.

La creación de un parque público de vivienda es una de las fórmulas que están encima de la mesa para intentar contener el imparable ascenso de los precios de la vivienda tanto en arrendamiento como para la venta. Tradicionalmente, España ha optado por un modelo centrado en la venta de viviendas protegidas, relegando el alquiler a precio tasado a un segundo plano. Esta estrategia, combinada con leyes del suelo que facilitaban la transición de este tipo de casas al mercado libre pasados unos años, ha contribuido a una escasez crónica de viviendas asequibles en arrendamiento. Según datos recientes, el 36% de los hogares españoles en alquiler destinan más del 40% de sus ingresos a pagar la renta, una proporción muy por encima de la media europea.

0,6 viviendas sociales por cada 100 viviendas

En Santiago la oferta es pírrica. Tan solo hay 0,6 viviendas sociales por cada 100 viviendas. Este porcentaje llega al 3,3 % en el conjunto de España y se eleva hasta el 8% en el resto de Europa. El informe realizado por encargo del Ayuntamiento para volver a intentar que Santiago sea declarada como zona de alquiler tensionado desvela que el objetivo de Raxoi es llegar al 20% de vivienda protegida. El plazo para conseguirlo que se da el Concello sería de 20 años.

El plan urbanístico de Santiago ya contempla una importante reserva de suelo para este tipo de vivienda en los polígonos pendientes de urbanizar en la ciudad. En total hay espacio para 9.782 casas. El documento propone corregir ligeramente al alza esta previsión para llegar a las 10.399 y poder alcanzar ese 20% deseado. Tras el desarrollo de la ciudad hacia el sur en las últimas décadas, el PXOM delimita ahora las mayores bolsas de suelo hacia el norte de la ciudad. Es el caso del SUD-1 de Mallou, que ha comenzado a desarrollar la Xunta y en el que se prevé la construcción de unas 3.000 viviendas, el 80% de protección oficial. El SUD-4 de A Pulleira –situado entre la carretera de A Coruña, la Avenida de Asturias y el mercado de ganado– hay espacio para 2.181 pisos protegidos, según el PXOM. El tercer polígono por importancia sería el SUD-3 (Amio Norte), donde el planeamiento urbanístico contempla la creación de otras 1.843 viviendas (el 75% de protección).

Zonas más céntricas

Los planes del Concello no solo pasan por el desarrollo de nuevos barrios sino que también contemplan que este tipo de vivienda se oferte en zonas más céntricas. «En la previsión a 20 años se incorpora parte del suelo urbano consolidado, un porcentaje de vivienda vacía y se recupera otro porcentaje que procede de los pisos turísticos que vuelven al uso de vivienda» , indica el documento.

Entre 1959 y 2025, las administraciones levantaron en Santiago un total de 1.685 viviendas de promoción pública, el 80% en régimen de venta y el 20% restante en alquiler. Están distribuidas en 16 barrios entre los que se encuentran Pontepedriña, Vite, Castiñeiriño, Almáciga y Fontiñas. De ellas, seis de cada diez ya han perdido la protección al haber transcurrido más de 30 años desde su adjudicación y pueden venderse a precios de mercado libre. Además se construyeron otras 3.283 viviendas de protección autonómica (que pueden ser promovidas por la iniciativa privada pero se venden a precio tasado y cuentan con ayudas de la administración). En este caso todavía siguen sujetas al régimen de protección, pero en el 60% de los casos ya han transcurrido más de 15 años desde su construcción.

«Estos datos ponen de manifiesto la relevancia que tiene el hecho de mantener la cualificación permanente», indica el documento elaborado por encargo del Ayuntamiento, en el que también se evidencia la escasa presencia de vivienda protegida en las compraventas de los últimos años. «En 2006, 2027 y 2008, las transacciones de viviendas protegidas representaron el 20%, el 45% y 22% del total respectivamente», apunta el informe. Desde 2020 sólo 95 de las 4.067 casas que se han vendido en Santiago eran de protección autonómica.